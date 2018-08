To nejjednodušší je často nejlepší, říkával slavný francouzský kuchař Joël Robuchon. Třiasedmdesátiletý restauratér s největším počtem michelinských hvězd, jenž provozoval podniky na třech kontinentech, včera zemřel.

Prestižní gurmánský průvodce Gault et Millau v roce 1989 Robuchona jmenoval "šéfkuchařem století". Svým uměním a perfekcionismem inspiroval a vyučil mnohé dnešní slavné "televizní" šéfkuchaře, včetně hubatého Gordona Ramsayho. Sám se proslavil stylově − receptem na bramborovou kaši.

Rychlý nástup

Robuchon se narodil těsně před koncem druhé světové války do chudé rodiny se čtyřmi dětmi. Otec pracoval jako zedník, matka byla v domácnosti. Studoval v církevní škole, kde se vůbec nejvíc zajímal o kuchyni. Tam si uvědomil, že místo kněžské sutany by raději oblékl kuchařskou zástěru. V patnácti letech nastoupil do hotelu v Poitiers, kde se začal učit na kuchaře-cukráře.