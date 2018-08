O tom, že by v Česku mohly začít jezdit rychlovlaky, se zatím stále jen mluví. Podle nejoptimističtějšího odhadu by se první soupravy o rychlosti zhruba 200 kilometrů za hodinu mohly na koleje dostat v roce 2035. V Itálii vysokorychlostní železnici už dávno mají, její délka dosahuje skoro 1500 kilometrů. O to, jestli k této síti přibude další, ale vypukl ostrý politický spor uvnitř italské vlády.

Nejsilnější vládní strana, Hnutí pěti hvězd, vedla dlouhé roky kampaň proti výstavbě vysokorychlostní železnice spojující italský Turín a francouzský Lyon. Po březnových volbách se populistické hnutí stalo nejsilnější stranou v Itálii a vytvořilo koalici s krajně pravicovou Ligou, dříve známou jako Liga severu. Ta naopak stavbu rychlodráhy podporuje. "Přínosy převažují nad náklady," tvrdí šéf Ligy Matteo Salvini.

Jedním z hlavních bodů programu Hnutí pěti hvězd je ale důraz na ochranu životního prostředí. Budování velkých infrastrukturních projektů s tím podle hnutí nejde dohromady. Zvlášť když má vysokorychlostní železnice mezi Turínem a Lyonem mít z velké části podobu tunelu v horském údolí Val di Susa poblíž italsko-francouzské hranice. Při délce téměř 60 kilometrů by se jednalo o nejdelší železniční tunel na světě. Jeho vybudování by mělo stát 8,6 miliardy eur, tedy asi 220 miliard korun. "Je možné, že stavbu zastavíme," prohlásil ministr dopravy Danino Toninelli z Hnutí pěti hvězd.