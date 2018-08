Léto bohužel přináší i tragédie spojené s dětmi. Každoročně se jich několik nevrátí z prázdnin, protože jejich život skončil při nehodě. Mediálně jsou podobná dramata vítána, zejména v bulvárních médiích se rozjede seriálová výroba, která z původní černé kroniky vyrobí cosi jako telenovelu. Nevyhnutelně se tedy něco podobného stalo i po utonutí dvou sedmiletých chlapců v jezeře Lhota. A stejně jako jinde nechybí očití svědci, kteří míchají fakta s vlastním názorem, do toho zuří diskuse na sociálních sítích a internetová veřejnost se navzájem utvrzuje, že ona si své děti rozhodně hlídá, takže jim by se nic takového stát nemohlo.

S očitými svědky je ovšem problém. Jejich vyprávění je vždy jen střípkem celkového obrazu, ne konečným autoritativním výkladem toho, co se stalo. Lidské vnímání a paměť podléhají emocím a motivacím. Pokud postavíte běžného člověka před kameru, bude mít kvůli adrenalinu z nezvyklé situace, jíž byl svědkem, sklony trochu dramatizovat. Lidskou přirozeností je také trochu vyzdvihovat svou roli, zatímco všichni ostatní jako by nic nedělali. Skutečnost, že budete v televizi a budete mít na sobě trochu toho hrdinského pelu, dělá svoje. Děláme se lepšími a ani si to nemusíme bezprostředně uvědomovat. Divák, který to všechno sleduje, pak zápasí s tím, jestli věřit obyčejnému člověku, jako je on sám (proč by lhal?!), nebo oficiálním složkám a záchranářům (co nám tají?!).

Právě motivace a vztah mediálního svědka k události mohou dost ovlivnit, co novinářům řekne. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Když v polovině července zemřel pod koly výletního vláčku v areá­lu Šikland pětiletý chlapec, přihlásila se médiím svědkyně, podle které za všechno může průvodkyně. Na Facebooku popisovala, jak se tragédie seběhla, a vina podle ní ležela na provozovateli areálu. Už dva dny poté ale přiznala, že v Šiklandu vůbec nebyla a všechno si vymyslela. "Četla jsem diskusi pod článkem a přišlo mi to hrozně zlé. Chtěla jsem zabránit tomu, aby byla očerňovaná maminka toho kluka. Sama mám malé dítě, chtěla jsem ji chránit, když ona sama nemůže, bylo mi jí líto," vysvětlila svou motivaci.