Tři čeští vojáci zemřeli při sebevražedném útoku na východě Afghánistánu. Skupina byla na běžné hlídce ve městě Čaríkár kousek od vojenské základny v Bagrámu. Čeští politici vyjádřili pozůstalým soustrast a často označují zesnulé za hrdiny.

Pouze zástupci hnutí SPD a komunistů ihned vyzvali k přehodnocení české účasti na misích v cizině. Sněmovna v červnu schválila posílení několika těchto misí do roku 2020, kdy by v zahraničí mělo operovat skoro 1100 českých vojáků. Dříve to bylo kolem 800.