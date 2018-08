Dceřiná firma českého výrobce ložního a koupelnového textilu s názvem Grund America zažívá podle šéfa celé skupiny Jiřího Grunda ml. ve Spojených státech nejlepší rok. V USA má firma vlastní obchodní zastoupení od roku 2015, nyní hledá příležitosti i pro vlastní tamní výrobu. "Dosud se vyplatilo do USA spíše dovážet, přenesení výroby je poměrně drahá a složitá věc. Výhod je pak ale řada. Nízké ceny elektřiny, díky Trumpově daňové reformě i nízké daně. Problémem může být naopak relativně vysoká cena práce," popisuje Grund.

"To, co nám v Česku z hlediska vymáhání práva trvalo čtyři roky, v USA trvalo měsíc, a to, co z hlediska stavebních řízení trvá v Česku několik let, nám v USA trvalo šest měsíců," přidává Ladislav Ornst další důvod, proč může být Amerika lákavá. Ornst je jedním z akcionářů společnosti United Hydrogen a sám jinak podniká i v Česku. United Hydrogen v Ten­nessee od roku 2009 vyrábí vodík v plynném skupenství, od roku 2016 v kapalném. S ním chce nyní v Kalifornii obsadit trh čerpacích stanic pro auta na vodíkový pohon.