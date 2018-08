Během letních prázdnin hledají firmy způsob, jak nalákat sezonní i běžné pracovníky. Najít schopné lidi není při nízké nezaměstnanosti snadné, a firmy proto musí být kreativní. Někteří zaměstnavatelé hledají brigádníky pomocí inzerátů v rádiu, jiní slibují zvláštní bonusy. HN oslovily několik velkých společností a ptaly se, kolik sezonních míst letos obsazují a co jim nabízejí. Firmy odpovídaly také na dotaz, jakými metodami lidi hledají v létě, v době, kdy se nezaměstnanost v Česku pohybuje pod třemi procenty a je nejnižší v Evropské unii.

Alza.cz

Zájem o brigády před létem stoupá, Alza ale nabírá celoročně. Pro zájemce o práci vytvořila položku přímo v aplikaci Alza.cz s názvem Moje práce. V rámci ní se přihlásily už stovky brigádníků. Vybírá se jednoduše podle termínů, lokalit i finančního ohodnocení. Brigádník odměnu získá ihned po odpracování směny. Jeden den se tedy může zájemce přihlásit a ten samý pracovat a získat mzdu. Brigádníci se nabírají zejména na logistiku a do prodejní sítě, to znamená do skladu nebo na výdej zboží. Čistě na léto obsazujeme desítky pozic, je to ale čím dál tím náročnější. V rámci běžného náboru využíváme inzerci, na specifické pozice ale hledáme aktivně po své ose − například v rámci IT neinzerujeme vůbec, tam je primární headhunting.

Patricie Šedivá, tisková mluvčí internetového prodejce Alza.cz

IKEA

Nejdeme cestou krátkodobých letních brigád, zaměřujeme se na dlouhodobou spolupráci a flexibilní částečné úvazky. Všem zaměstnancům například nabízíme čerpání stejných benefitů i školení v průběhu celého roku nehledě na rozsah úvazku. Řada kolegů včetně studentů si pracovní úvazky navyšuje podle potřeby během roku, a proto není nutné přijímat brigádníky na jednorázovou výpomoc. Díky tomu je mezi námi mnoho kolegů, kteří začínali jako studenti a později plynule přešli na plný úvazek. Abychom tento přístup podpořili, vylepšujeme naše on-line portály, které jsou zaměřené na studenty. Více jsme se také zaměřili na osobní setkávání na konferencích a dalších akcích.

Ladislav Onderka, manažer náboru zaměstnanců prodejce nábytku Ikea Česká republika, Maďarsko, Slovensko