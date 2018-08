Podle současné míry nezaměstnanosti to vypadá, že každý, kdo chce v Česku pracovat, dostane nové místo během pár týdnů. Přesto se najdou lidé, kteří práci aktivně shánějí, jenže i přes skvělé pracovní zkušenosti je zaměstnavatelé odmítají. "Nedávno jsem se setkal s manažerem, který pracoval v globální firmě jako regionální ředitel pro Afriku a Asii. Do Česka se vrátil z rodinných důvodů. Bylo mu už skoro šedesát let a měl velký problém sehnat odpovídající práci, přestože byl ochotný vzít i nižší pozici, než zastával dřív," vzpomíná zkušený headhunter Jan Bubeník z firmy Bubenik Partners.

Uchazeč o práci pak bývá brzo frustrovaný. "Spousta agentur na jeho žádost ani neodepsala, i když splňoval kvalifikaci. Přisuzoval to tomu, že do životopisu uvedl svoje datum narození," popisuje stejný příklad Bubeník.