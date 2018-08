Sport by se měl vrátit k přerozdělování státních dotací přes organizace a svazy. Dlouholetý systém přestal platit loni po aféře s manipulacemi při rozdělování veřejných zdrojů. Poslední rok dostávají kluby peníze přímo od ministerstva školství. Podle nového návrhu by to už brzy měla dělat státní agentura.

Za návrhem stojí poslanec Milan Hnilička (za ANO). "Svazy vždy metodicky vedly sport i tím, že přeposílaly peníze dolů členským klubům. Od toho svazy jsou," říká bývalý hokejový brankář, autor novely zákona o sportu, která mimo jiné svazům a organizacím tuto pravomoc přiznává.