Proč by měly různé úřady od lidí vyžadovat stále stejné informace, které od nich už jednou dostaly? Proč si taková data mezi sebou nepřepošlou samy, aniž by občany vyzývaly ke zbytečnému chození na úřad? ptají se autoři nového návrhu zákona, který by měl takové praxi učinit přítrž a který by dal všem Čechům právo, aby mohli se státem komunikovat výhradně přes počítač či mobil.

Takzvaná digitální ústava, kterou sepsali IT odborníci z nestátní ICT unie, už nyní koluje mezi poslanci všech sněmovních stran. Líbí se přitom jak koaličním, tak opozičním partajím, například ODS či pirátům, takže má velkou šanci na to, aby na podzim začala sněmovna návrh projednávat a do roka ji definitivně parlament schválil.