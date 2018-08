Posluchačům Evropy 2 či divákům pořadu Na stojáka je známý spíše pod přezdívkou Nasty. Dnes je jeho kariéra baviče minulostí a plně se pustil do podnikání založeného na pronájmu nebytových prostor. Staré garáže ze 60. let začal Petr Cerha nakupovat před čtyřmi roky, navzdory problémům s narkomany a neplatiči se mu investice vyplatila. V současnosti spoluvlastní firmu Parkuj Skladuj. Na jedné ze tří poboček nabízí parkování, zbytek pronajímá jako osobní sklady. Přestože je dvouletá firma kvůli investicím zatím ve ztrátě, její hodnota podle Cerhy roste a dosahuje řádu desítek milionů korun, mimo jiné díky vypjatému realitnímu trhu.

HN: Jak vás napadlo pronajímat zrovna garáže?

Měl jsem ušetřené nějaké peníze, které jsem chtěl smysluplně investovat. Kupovat byt na pronájem mi nepřišlo zajímavé, výnos se tehdy jevil celkem nízký. S kamarády nás napadlo koupit staré garáže ze 60. let. Mnohdy to byly ruiny, takže byly k mání za zajímavou cenu.



HN: Za kolik peněz se tehdy dala taková stará garáž koupit?

Pohybovali jsme se s nákupními cenami většinou mezi 50 a 100 tisíci korun. Majitelé nám je někdy přenechali dokonce zadarmo, aby s nimi už neměli starosti. Třeba když garáž stála na cizím pozemku a za její pronájem si majitelé pozemku účtovali vysokou cenu. Mnohdy garáže neměly střechu, chyběla jim vrata, hromadily se v nich odpadky nebo tam bydleli bezdomovci.

Petr Cerha (33) Bavič a moderátor spoluvlastní společnost Parkuj Skladuj se svými společníky Čestmírem Žákem a Karlem Štefulíkem. Dva roky stará firma je kvůli velkým investicím zatím ve ztrátě.

HN: Co jste s těmi lidmi udělali?

Museli jsme je samozřejmě vystěhovat, ale snažili jsme se jim pomoct. Když v domněle opuštěné garáži najdete "domácnost" matky s malým dítětem, donutí vás to o věcech dost přemýšlet. Často to kupodivu nebyli lidé, které vidíte s alkoholem a cigaretou ležet v křoví, jak si občas bezdomovce představujeme. Měli chuť žít, ale start měli obrovsky těžký. Tak jsme jim hodili pomyslné lano a nabídli práci. Pomáhali nám garáže vyklízet nebo opravovali střechy, aby si vydělali peníze na jídlo a ubytovnu. Samozřejmě že ne vždy se to podařilo. Ale dnes například rekonstruujeme skladovací dům na Praze 6 a dva z nich nám tam stále pomáhají, přičemž jejich ekonomická situace je už stabilní.



HN: Zní to spíše jako hodně starostí než výhodná investice…

Může to tak znít, ale kromě toho, že to byla velká zkušenost, to bylo i finančně výhodné. První garáž jsem koupil v roce 2014. O dva roky později jsem měl v portfoliu asi 60 garáží, a když jsem je tehdy prodával, vrátila se mi celá počáteční investice a ještě jsem vydělal část peněz, ze kterých jsme později se společníky pořídili první garážový dům. Nakupovat garáže v Praze tak výhodně jako před čtyřmi lety dnes ale nejde. Víme, že kdybychom podobné garáže chtěli koupit dnes, bude se jejich cena pohybovat kolem 200 tisíc korun a výše. Trh je navíc dost přebraný.