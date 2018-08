Dvacet deka salámu, nakrájet, ale do igelitu mi ho nedávejte, prosím. Podobné prosby jsou nyní slyšet u pultu s lahůdkami v jedné z prodejen německého řetězce Edeka. Ten se rozhodl testovat vícekrát použitelné plastové krabičky místo igelitových pytlíků a papírových obalů na jedno použití. Tradiční německé párky, salámy či sýry si tamní zákazníci nyní mohou odnést ve vratných dózách.

Prodejna ve městě Büsum ve Šlesvicku-Holštýnsku na severu země je první, v níž Edeka začala nový systém testovat. Zákazníci se tam mohou rozhodnout, jestli zvolí jednorázové obaly, nebo půjdou ekologičtější cestou. V druhém případě si u pultového prodeje mohou dát vybrané zboží do plastové dózy. Za ni zaplatí podle její velikosti čtyři nebo pět eur. Při příští návštěvě dózu vrátí do sběrného boxu a dostanou zdarma čistou krabičku, do níž si mohou znova koupit zboží. Vrácené dózy následně v obchodě v myčce myjí, aby i po několika použitích odpovídaly hygienickým předpisům.