V národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě před několika dny otvírali obálky. Sešlo se v nich několik nabídek na obnovu jednoho ze dvou superpočítačů (takzvaných HPC), které v Ostravě pro potřeby vědy i průmyslu běží. Slabší stroj z této dvojice, známý jako Anselm, bude počátkem příštího roku vylepšen. Jedněmi z dodavatelů, kteří by se chtěli na tomto projektu podílet, jsou i Číňané. Takový krok už není ničím neobvyklým. Čínská společnost Huawei se například v minulosti ucházela o vybudování superpočítače ve Škodovce, nakonec ale nebyla vybrána.

Z Číny se potichu stává superpočítačová velmoc, která v několika ohledech drží světová prvenství. "Je evidentní, že Čína v tomto oboru bude hrát stále významnější roli," popisuje ředitel IT4Innovations Vít Vondrák. "Technologicky na to mají, to už prokázali. Know-how už se na Západě naučili."

Jedním z příkladů je to, že ještě do letošního června Čína provozovala dva vůbec nejrychlejší superpočítače planety. Modely Sunway TaihuLight a Tianhe-2 měly oproti konkurenci v dalších zemích značnou výkonnostní rezervu a až nyní se pořadí mírně promíchalo. Světovou jedničkou se nově stal stroj Summit, vyvinutý americkou společností IBM. Superpočítač běžící v Oak Ridge National Laboratory odsunul čínskou konkurenci na druhé místo. IBM se také s dalším modelem Sierra podařilo dostat na třetí pozici.

Fotogalerie Fotogalerie Evropa zaostává v technologiích

V tomto směru si Spojené státy vzaly zpět prvenství, v žebříčku 500 nejvýkonnějších superpočítačů světa se ale celkově propadly. USA v něm nyní mají 124 zařízení, zatímco čínský podíl narostl na 206 přístrojů. Čínský podnik Lenovo se se svými 117 superpočítači v rámci top 500 stal největším dodavatelem. Zdaleka nedodává pouze do domovské Číny, svá HPC vyváží také do Spojených států a řady evropských zemí. Huawei se prozatím v žebříčku drží se 14 modely a už dokázalo dodat tři superpočítače z top 500 do Německa a další třeba do Polska, Švédska nebo Kanady. Sugon jako další čínský výrobce drží všech svých 55 strojů doma, v rámci snah o expanzi se mu ale nedávno podařilo vybavit superpočítačové cent­rum ve Slovinsku.

Nejrychlejší jsou ve Švýcarsku

Mezi americkými, čínskými a japonskými dodavateli těch nejvýkonnějších počítačů planety se vedle dvou modelů od ruské společnosti T-Platforms (obě HPC běží na moskevské univerzitě) objevuje pouze jeden významnější hráč z Evropy. Jde o francouzský podnik Atos, který se na superpočítačový byznys vrhl díky odkupu rovněž francouzského výrobce Bull. Atos má v žebříčku top 500 celkem 21 superpočítačů. Většinu z nich dodává do Francie a zbytek pak čistě v rámci Evropy. Nejrychlejší superpočítač v Evropě mají ve Švýcarsku. Dodává ho americký Cray a stojí mimo Evropskou unii. Ze zemí EU je nejvýše Itálie. Její americký stroj od Hewlett Packard Enterprise je na třinácté pozici. Atos se dokázal dostat o příčku níže.

"Superpočítače se považují za vrchol ledovce informačních technologií. Je evidentní, že Evropa v posledních letech v tomto ohledu ztrácí," navazuje Vondrák. I nejsilnější český superpočítač Salomon, který dodává Hewlett Packard Enterprise a o který se tým kolem Vondráka stará, pocítil nástup Číňanů. Při poslední aktualizaci žebříčku se Salomon propadl z 87. na 139. místo na světě. I když je také pravda, že Čína do žebříčku přihlásila asi 30 v podstatě identických modelů, které statistiku poněkud kazí.

To však není zcela podstatné. Důležité je to, že Evropská unie skutečně začala za Čínou, Spojenými státy a Japonskem zaostávat, což může mít řadu důsledků. Superpočítače jsou důležitou součástí vědy. Vědci mohou tyto stroje využívat ke složitým výpočtům. Mohou například simulovat vývoj počasí, chemické reakce, fungování průmyslových součástek a tak dále. Energeticky náročné sálové HPC pomáhají ověřovat vědecké teorie a výpočty. A jak se obecně ví, když nejsou vědecké výsledky, není často ani co přenášet do průmyslu a ekonomiky. Stejně tak superpočítače hrají důležitou roli v obraně.

Závod Evropy s Čínou

Evropská unie na situaci reaguje. Zhruba před rokem Evropská komise rozjela iniciativu nazvanou EuroHPC a letos v červnu byl založen stejnojmenný joint venture podnik se sídlem v Lucemburku. Cílem této nové struktury je vybudovat síť evropských superpočítačů. Ta má do roku 2023 vygenerovat i takzvané exascale stroje, tedy počítače, které dokážou pracovat alespoň s jedním exaFLOPS (1018 operací za sekundu), což je výrazný skok oproti současným petaFLOPS (petascale) strojům. Pokud se to skutečně povede, Evropa i tak s takovým superpočítačem pravděpodobně přijde později než Čína.

Infografika Infografika Evropa zaostává v technologiích

Česká republika se k EuroHPC připojila jako jedna z prvních zemí a v chystaných aktivitách chce hrát důležitou roli. "Získat k nám největší exascale systém není možné, a to z důvodu financí a připravenosti. Něco takového vyžaduje obrovskou investici. Česká republika jenom těžko může vložit vlastní finanční prostředky takového rozsahu, jakého je schopné třeba Německo. Vyžadovalo by to také úpravy naší infrastruktury, protože jsme jednoduše nepočítali s tím, že bychom se stali top superpočítačovým centrem na světě," popisuje Vondrák.

Přesto Česko ambice má − chce se ucházet o post hostitelské země pro takzvaný multi-petascale systém. S největší pravděpodobností by šlo o obnovu současného petascale (alespoň jeden petaFLOPS, tedy 1015 operací za sekundu) superpočítače Salomon, na který by bylo možné získat o 35 procent více finančních prostředků z EU. "V této šarži bychom se dostali mezi nejvýkonnější v Evropě," počítá Vondrák. IT4Innovations do dnešní doby z evropského rozpočtu získalo asi 1,8 miliardy korun.

Dále by Češi rádi hráli významnou roli ve výzkumu a vývoji. České algoritmy byly například s úspěchem otestovány v Oak Ridge, kde nově běží zmiňovaný nejvýkonnější superpočítač světa. IT4Innovations se aktivně účastní pracovních skupin EuroHPC a v Česku vytvořila skupinu složenou ze zástupců institucí, jako je akademie věd, ČVUT, VUT, Ústav organické chemie nebo Masarykova univerzita.

Šance pro Česko

Právě spolupráci ve výzkumu a vývoji lze považovat za to hlavní, s čím mohou menší země jako Česko přispět. Německo a Francie jsou velké ekonomiky, které do velkých superpočítačů investují samy, menší státy mají ale své limity. Určité zaostávání Evropy v oboru HPC je mimo jiné dané tím, že jednotlivé země nepostupují koordinovaně a nemohou do oboru vkládat takové sumy. A i když je třeba takové Německo silné, stále nedosahuje takových možností jako celé Spojené státy.

"Ve Spojených státech je situace jednoznačná. Když ministerstvo pro energetiku řekne, že dostalo na starost vyřešit exascale systém, uzavře dohody s lokálními americkými společnostmi, jako je IBM, Nvidia nebo Intel. Společně vyvíjí a nikdo jiný se tam nedostane. Proto mají tak velké systémy. Investice USA jdou do vlastních firem. V Číně je to také zřejmé a v Japonsku částečně také. V Evropě jsme to tak nedělali a je to jedna z věcí, proč se nad tím Evropská komise zamyslela," vysvětluje Vondrák.

EuroHPC má tento problém řešit. Projekt počítá s tím, že se do evropské sítě superpočítačů investuje asi jedna miliarda eur. Polovinu z toho vloží Evropská unie a s dalšími investicemi se počítá ze strany členských států, které se do EuroHPC zapojily (dnes jich je 21), a případně soukromého sektoru. Kolik dá Česká republika, prozatím není jasné. "Otázkou je, zda je plánovaná investice dostatečná. Trumpova administrativa oznámila, že chce do exascale systémů investovat více než 600 milionů dolarů ročně. Nejinak to bude v případě Japonska a o Číně netřeba mluvit už vůbec," zamýšlí se Vondrák.

Výpočet klimatických modelů

Do EuroHPC se mají zapojit také evropské firmy. Česká republika zatím žádné kandidáty nemá a není jasné, zda se nějací objeví. Na zdejším trhu operují zahraniční společnosti, které superpočítače dodávají. Větší projekty zvládají Atos, Hewlett Packard Enterprise a japonský NEC, snaží se i Huawei. U menších projektů pak jde v podstatě pouze o přeprodej hardwaru s nízkou marží. Lokální zakázky nejsou oproti evropské a světové úrovni velké a celý trh dosahuje velikosti zhruba 200 milionů korun ročně.

Odborníky na superpočítače ale máme. Česká pobočka společnosti Atos se podílí na provozu stroje Mistral v německém klimatickém centru (DKRZ). Mistral je v současné době 55. nejvýkonnějším superpočítačem na světě a na jeho provozu pracují také Josef Dvořáček a Michal Charvát. Akademici na tomto stroji počítají klimatické modely. DKRZ svůj superpočítač obnovuje každých pět let už od roku 1988. Jen samotný roční provoz DKRZ vyjde na devět milionů eur a rozpočet na nový superpočítač je 45 milionů eur. To, že si DKRZ pro aktuální generaci HPC vybralo francouzský Atos, není záležitostí evropské hrdosti, ale dobrou obchodní a technickou nabídkou.

Čína, Spojené státy a také Japonsko mají oproti Evropě výhodu i v tom, že disponují vlastními procesory. USA umí být nezávislé, Japonsko zčásti a Čína se k nezávislosti rovněž snaží směrovat. Tamní vláda už rozhodla o uvolnění desítek miliard dolarů na podporu vývoje vlastních čipů a procesorů. Jde o strategickou věc, což se prakticky projevilo na nedávném krátkém embargu, které Spojené státy uvalily na čínskou telekomunikační společnost ZTE. Ta je zcela závislá na čipech od amerických společností a po blokaci v podstatě musela zastavit činnost.

V případě Evropy asi taková situace nehrozí, přesto je zde vzhledem k současnému rozpoložení Trumpova kabinetu potřeba jistá opatrnost. Vedle programu EuroHPC tak Evropská komise rozjíždí také European Processor Initiative (EPI). Cílem je vyvinout evropské procesory, které by měly být využity mimo jiné právě v superpočítačích.