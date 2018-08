Xiaomi už má i chytré hodinky s ručičkami

Xiaomi patří k největším výrobcům fitness náramků, tentokrát ale zkouší něco elegantnějšího. Pod názvem Mijia Quartz nabízí hybridní hodinky s klasickým ciferníkem s ručičkami. Chytré funkce se omezují na zobrazení počtu nachozených kroků ve spodní části ciferníku − jako ukazatel slouží třetí analogová ručička. O napájení hodinek se stará klasická "knoflíková" baterie. Cena hodinek vodotěsných do 30 metrů by se měla vejít do dvou tisíc korun.

Notebooky potřebují v horku externí pomoc

Chladicí stojan Foto: Archiv HN

Podle předpovědí počasí si Česko od horka neodpočine celý srpen. Pro počítače v neklimatizovaných místnostech to je obrovská zátěž. Tenké notebooky i velké herní stroje v létě ocení externí chlazení v podobě jednoduché podložky s velkým větrákem. Podle značky dokážou chladicí stojánky snížit teplotu součástek o pět a v extrému i o deset stupňů. Výsledkem je rychlejší běh počítače, ale hlavně prodloužená životnost procesoru, pamětí a grafického čipu. Chladicí stojan přitom stojí jen pár stovek.

Chytré displeje míří nejen do kuchyní

Smart Display od Lenova Foto: Lenovo

Největší hit letošního ročníku veletrhu CES se začíná prodávat. Chytré displeje s integrovaným Google Asistentem jsou zatím vyhrazené americký uživatelům, ale Google na své vývojářské konferenci oznámil dostupnost své inteligentní asistentky i pro český trh. Smart Display od Lenova slouží nejen jako zdroj odpovědí na otázky, ale umí vedle hudby přehrávat i videa z YouTube nebo provázet přípravou večeře, krok za krokem. Google v souvislosti s vývojem chytrých displejů přidal vizuální informace i do aplikace Google Asistent v telefonech.

Související