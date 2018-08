Dnešní tréninky, zítřejší kvalifikace a nedělní závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně přiláká do moravské metropole davy diváků z tuzemska i ze zahraničí. Loni českou zastávku MotoGP navštívilo podle pořadatelů 190 tisíc lidí (jde o součet vstupů do areálu za jednotlivé dny, celkový počet návštěvníků je nižší). Každopádně je to největší sportovní akce v zemi jak co do zájmu, tak nákladů na její pořádání.

Po dvou letech klidu, kdy pořadatelství po soukromé společnosti Automotodrom Brno převzal Spolek pro Grand Prix ČR Brno, se zdálo, že panuje shoda na tom, že Velká cena v Brně je ve veřejném zájmu a má být placena z eráru. Spolek založily Magistrát města Brna a Jihomoravský kraj a podporuje ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Nyní to však vypadá, že to tak být nemusí. Opakuje se situace z minulých let, kdy se vždy na poslední chvíli řešilo, zda ministerstvo školství dodatečně podnik zadotuje. A mnohokrát se v důsledku toho probíralo i to, že závod, který se na brněnském Masarykově okruhu jezdí od roku 1950, skončí. Majitel licence MotoGP, španělská promotérská společnost Dorna, by jej pak z Česka přesunula jinam. Třeba do Maďarska.