Tuzemská ekonomika se přehřívá, růst mezd tlačí nahoru inflaci a kvůli nejistotě v mezinárodním obchodě zase česká koruna neposilovala tak, jak centrální bankéři očekávali. Česká národní banka (ČNB) proto ve čtvrtek jednomyslně rozhodla o zvýšení takzvané dvoutýdenní reposazby, a to o 0,25 procentního bodu na 1,25 procenta. To by mělo přispět k ochlazování růstu ekonomiky i posílení tuzemské měny.

Reposazba zjednodušeně řečeno určuje, za kolik si mohou komerční banky u ČNB uložit svou přebytečnou hotovost. Ukazatel tak má nepřímý vliv i na úroky od komerčních bank a tlačí je vzhůru. Vyšší výnos vkladů v korunách pak stahuje do země kapitál ze zahraničí a táhne vzhůru kurz koruny vůči ostatním měnám.