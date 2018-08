Horní Cerekev, Cheb a ústecká čtvrť Střekov budou mít nové zubní lékaře. Do míst, kde je o stomatologickou péči nouze, pomohly trojici stomatologů nalákat státní dotace v celkové výši přes 3,5 milionu korun. Další žádosti o finanční pomoc teď čekají na posouzení. Ministerstvo zdravotnictví pro zubaře vyčlenilo dohromady 100 milionů korun, které může do roku 2021 rozdělit mezi stovku ordinací.

Dotace mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) stomatology motivovat k tomu, aby otevřeli nebo od končících kolegů převzali ordinace v místech, odkud by jinak pacienti museli dojíždět "neúnosně daleko". Ministerstvo tvrdí, že největší nedostatek zubařů je v Táboře, Bruntále, Rumburku či Strakonicích. Problém podle Vojtěcha není vždy jen v tom, že by ordinace zcela chyběla. Někde zubaři jsou, ale přijímají pouze klienty, kteří za veškerou péči platí ze svého. Podmínkou pro udělení dotace proto je, aby lékař do tří let přijal aspoň 1500 pojištěnců.