◼ Film

Úžasňákovi 2

Falcon, v kinech od včerejška

O superhrdinech a jejich zpola dobrodružném, zpola běžném rodinném životě vypráví animovaný film Úžasňákovi 2, který od včerejška promítají kina. Animační studio Pixar po deseti letech vytvořilo pokračování úspěšného snímku, který celosvětově utržil 633 milionů dolarů. Druhý díl se zaměřuje na hrdinku Helen alias Elastičku, která zachraňuje svět, zatímco její muž Bob, pan Úžasňák, se stará o domácnost.

◼ Koncert

Sly & Robbie

Lucerna Music Bar, Praha, 8. srpna

Příští středu v Lucerna Music Baru vystoupí známá rytmická sekce jamajských reggae hudebníků. Bubeník Sly Dunbar s baskytaristou Robbiem Shakespearem spolu vystupují od roku 1975, natočili prý přes 200 tisíc skladeb a získali několik cen Grammy. Významné bylo jejich účinkování na deskách zpěváka Jimmyho Cliffa, francouzského šansoniéra Serge Gainsbourga, písničkáře Boba Dylana nebo Micka Jaggera z Rolling Stones. V Praze je tentokrát doprovodí veteránský reggae zpěvák Johnny Osbourne a mladší Bitty McLean, který v 90. letech uspěl v britských hitparádách.

◼ Film

Sweet Country

Pilot Film, v kinech od včerejška

Australský westernový film Sweet Country byl k vidění již minulý měsíc na festivalu v Karlových Varech, nyní vstoupil do distribuce. Odehrává se koncem 20. let minulého století a zaměřuje se na domorodého chovatele dobytka, který v sebeobraně zabije bělošského majitele stanice a následně musí utéct i se svou těhotnou manželkou do vnitrozemí. Snímek vloni získal zvláštní ceny na festivalech v Benátkách a Torontu.

◼ Festival

Sziget

Budapešť, Maďarsko, 8. až 15. srpna

Od začátku 90. let patří Sziget k nejrenomovanějším hudebním přehlídkám v Evropě. Koná se na ostrově na řece Dunaj uprostřed Budapešti a pravidelně na něj jezdí také Češi. Letos k hlavním hvězdám patří zpěvačky Dua Lipa a Lana Del Rey, raper Kendrick Lamar, skupiny Arctic Monkeys a Mumford & Sons nebo DJ Kygo.

◼ Divadlo

Přijde kůň do baru

Salcburský festival, Rakousko, od 8. srpna

Před pár měsíci se také českým čtenářům dostal do ruky nejnovější román izraelského spisovatele Davida Grossmana. Knihu nazvanou Přijde kůň do baru teď pro proslulý Salcburský festival adaptoval český režisér Dušan David Pařízek, kostýmy dostala na starost jeho spolupracovnice Kamila Polívková. V průběhu srpna festival inscenaci uvede osmkrát. Pařízek proslul jako ředitel pražského Divadla Komedie.

◼ Film

Miss Hanoi

Falcon, v kinech od 9. srpna

Příští čtvrtek začnou kina promítat krimi režiséra Zdeňka Viktory, které se odehrává v prostředí vietnamské komunity ze severočeského Varnsdorfu. Mladou vietnamskou policistku, jež pomáhá zkušenějšímu rasistickému kolegovi v podání Davida Novotného, ztvárnila devětadvacetiletá Ha Thanh Špetlíková, známá ze seriálu Ordinace v růžové zahradě.

◼ Výstava

Lubomír Typlt

Galerie Václava Špály, Praha, do 2. září

Přední pražská galerie vystavuje obrazy textaře kapely WWW Lubomíra Typlta. Živě působí i díky nové technice: malíř nanáší více barevných vrstev na sebe a tu poslední těsně před zaschnutím strhává. Výsledek připomíná grafiku nebo fotografii. Na Typltových nejnovějších plátnech dívky a chlapci vystupují odděleně, děti jsou často spojeny s atmosférou blízké katastrofy.

