Působivou scénou začíná kniha s výmluvným názvem 1599: Jeden rok v životě Williama Shakespeara. Skupinka herců a divadelníků ozbrojených rekvizitami typu halapartny se v prosinci 1598 vydává do divadla ve čtvrti Shoreditch, nejstarší divadelní scény alžbětinské Anglie, kde jsou uváděny hry Thomase Kyda, Christophera Marlowa i Williama Shakespeara. Prkno po prknu divadlo rozeberou, stavební materiál − v té době nákladný − přenesou na druhý břeh Temže a tam z něj postaví divadlo Globe, které se stane synonymem Shakespearova úspěchu.

O více než 400 let později se žádný z klasiků světové literatury v českém prostředí netěší takové pozornosti jako William Shakespeare. Čtenáři i divadelní publikum profitují ze dvou nových překladů − Martin Hilský do češtiny převedl kompletní Shakespearovo dílo, Jiří Josek pak většinu jeho her. Ty jsou pravidelně v repertoáru velkých i menších divadel, v Praze se konají Letní shakespearovské slavnosti a k dispozici je mnoho informací o Shakespearově době i díle, v první řadě díky rozsáhlé a záslužné přednáškové činnosti Martina Hilského. Ten vydal rozsáhlou studii Shakespeare a jeviště svět, v níž předkládá analýzu autorova dramatického i básnického umění. Knihu později doplnil o rukověť Slovník citátů z díla Williama Shakespeara a aktuálně Hilský pracuje na velké publikaci o anglické renesanci.

Ze zahraničních, do češtiny přeložených textů stojí za zmínku čtenářsky přístupná kniha významného shakespearovského badatele Stanleyho Wellse Věčný Shakespeare nebo dílo Stephena Greenblatta nazvané Shakespeare, velký příběh neznámého muže. Naopak Greenblattův populární, vlivný, byť kontroverzní titul jménem Shakespearovská vyjednávání z roku 1989 zůstává stále nepřeložen.

Kniha James Shapiro

1599: Jeden rok v životě Williama Shakespeara

(Přeložila Kateřina Hilská)

◼ Nakladatelství Argo, 2018, 398 korun James Shapiro: 1599: Jeden rok v životě Williama Shakespeara Foto: Argo

Nyní tedy do poměrně zahuštěného prostoru vstupuje titul 1599: Jeden rok v životě Williama Shakespeara. Budiž hned řečeno, že to je kniha informativní, pečlivě napsaná a především čtivá, na čemž má zásluhu vynikající překlad Kateřiny Hilské − její převod je stylisticky působivý a věcně precizní, a publikace tak může posloužit jako zábavná biografie i zajímavý studijní materiál.