Jak funguje hradecké centrum

◼ Nejznámější centrum tradiční čínské medicíny se nachází v areálu FN Hradec Králové. Vzniklo před čtyřmi lety a dosud ho navštívily téměř tři tisíce pacientů. Česko-čínskému centru šéfuje český lékař, internista František Musil. V centru zároveň působí i několik čínských doktorů, na které čeští lékaři dohlížejí.

◼ "Všechny pacienty, kteří k nám přicházejí, nejprve musím vyšetřit já jako internista a vyloučit závažná onemocnění, která do sféry tradiční čínské medicíny nepatří," říká šéf centra Musil. Pacienti proto musí před začátkem každé léčby projít běžnými vyšetřeními, jako je rentgen, CT či sono.

◼ "Sleduji nejen to, co mi pacient říká, ale také jakou má u toho barvu hlasu, jestli se zadýchává nebo je v napětí. Dívám se na barvu jeho pleti, na strukturu kůže na rukou. Získám tak o pacientovi velmi mnoho informací, aniž by to věděl," vysvětluje čínský doktor Guan Xin.

◼ Při každém vyšetření pacientů, kteří mají o služby čínských lékařů zájem, musí být tlumočnice. Tedy pokud pacienti neumějí sami čínsky.

◼ Tuto léčbu zdravotní pojišťovny nehradí. Vstupní vyšetření čínským lékařem a série deseti akupunktur vyjde pacienta celkem na 7600 korun.