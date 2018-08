Je vedro. Je velké vedro. Už dlouho je velké vedro. A tak přibývá politických výroků, které těžko vysvětlit jinak než jako důsledek celkového přehřátí centrální nervové soustavy autorů. Tady je šest výroků kandidujících na vítězství v neformální soutěži o politický úžeh roku 2018. Pořadí samozřejmě možno libovolně variovat.

1. "Já vůbec nejsem proti tomu, aby se něco dováželo. Ale ať se dováží věci, které se tady nevyrábí!" (ministr zemědělství Miroslav Toman)

Dá se pochopit, že vedro a sucho je pro zemědělce obzvlášť devastující. Ale že by mělo být takhle devastující i mentálně? Představme si, že se Tomanova maxima prosadí ve všech oborech všude na světě a spatříme, jak se prosperující, exportně orientované Česko během pár týdnů mění nenávratně v ekonomickou poušť.

Chceme vyvážet auta do Německa, do Francie, do Číny? Houby, tam se přece auta taky vyrábějí! Pivo do Polska, do Maďarska, Ruska? Kdepak, tam mají svoje vlastní!

Člověk by snad pozval Tomana na panáka rumu, aby mu vysvětlil principy volného obchodu, ale v tom vedru radši ne. Pana ministra by mohlo napadnout, že rum by se k nám vůbec neměl dovážet, protože tady přece máme tuzemák.

2. "Mohli by se setkat v Národním divadle a v přímém přenosu ČST podepsat Antibabiš. A odsoudit zaprodance a samozvance." (Jiří Ovčáček)

Když člověk sleduje twitterovou produkci mluvčího prezidenta republiky, dojde nutně k závěru, že na Hradě je vedro celoročně. Ale když teď Ovčáček přirovnal umělce, kteří se nechtějí účastnit akcí placených Andrejem Babišem, k signatářům anticharty, vypadá to, že na Hradě asi opravdu nikdy není tak teplo, aby nemohlo být ještě tepleji. Copak Babiš je nějaký disident? A copak umělce k bojkotu jeho akcí někdo nutí? Ne, proti takto intenzivnímu výparu příčetnosti Ovčáčkovi žádná klimatizace nepomůže. Leda snad mrazák z Kosteleckých uzenin…