Do čela Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřující trestné činy policistů nebo hasičů usedne nový ředitel. Michala Murína, který odstoupil po nátlaku premié­ra Andreje Babiše (ANO), nahradí státní zástupce a bývalý policista Radim Dragoun. Vzešel z výběru dvanácti lidí, které posuzovala odborná komise.

Zatím není jasné, kdy jej přesně premiér do úřadu známého pod zkratkou GIBS oficiálně jmenuje. Čtyřiačtyřicetiletý Dragoun přichází jako vysoce ceněný šéf státního zastupitelství v Lounech. Dlouho přitom kolovaly spekulace, zda si premiér nedosadí svého člověka, který by "pokryl" vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, v níž je premiér obviněn z dotačního podvodu. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by Dragoun patřil právě k Babišovým lidem.