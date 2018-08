Ekonomiku v Česku čeká možná větší útlum, než mnozí začátkem roku odhadovali. Ukazatel PMI, který odráží současné ekonomické podmínky v české výrobě, či čísla z průmyslu a zahraničního obchodu naznačují, že růst HDP ve druhém čtvrtletí meziročně zpomalil na 2,7 procenta.

Podle Indexu exportu, který Raiffeisenbank sestavuje společně s Asociací exportérů, si vývoz v následujících čtvrtletích nepovede příliš dobře. Naopak dovoz se bude těšit optimismu spotřebitelů plynoucímu z utaženého trhu práce a prudkého růstu mezd, který jen tak nepoleví.

Nízká nezaměstnanost spolu s vlažně rostoucí produktivitou práce jsou hlavními problémy naší ekonomiky. Míra nezaměstnanosti je nejnižší od poloviny roku 1996 a počet volných pracovních míst přesáhl 300 tisíc. Suverénně nejvyšší číslo v historii.

Souvisí to i se zmiňovanou produktivitou práce, která se od poslední minirecese v roce 2013 nedočkala výraznějšího růstu. Pro srovnání: od roku 2014 po současnost rostla produktivita práce průměrně o 2,5 procenta. V předkrizovém období to byla čtyři procenta. Je to málo, pokud pomýšlíme na příjmy podobné těm v západní Evropě. Růst investic v posledních čtvrtletích sice zrychlil, ale stále máme velkou mezeru. Otázkou je, jestli podobné tempo udržíme a co předvedou naši politici.

Související