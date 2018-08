Boj o drahocennou vodu, životně důležitou pro dobytek dvou znepřátelených rodů, poskytl námět filmovým tvůrcům Velké země, jednoho z nejlepších westernů všech dob s Gregorym Peckem v hlavní roli. I když to podle některých katastrofických úvah a předpovědí vypadá, že o vodu se bojuje prakticky pořád, jediná skutečně doložená válka o ni se podle historiků vedla zhruba před čtyřmi a půl tisíci lety, a to mezi městskými státy Mezopotámie − Lagašem a Ummou. V současné době se země naopak snaží − co se vodních zdrojů týče − dohodnout a na rozdíl od jiných třecích ploch se jim to podle všeho zatím docela daří.

