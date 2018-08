S větou "Zisk Applu v uplynulém čtvrtletí překonal očekávání" se investoři v tomto tisíciletí už sžili. Nejprve Steve Jobs firmu vyvedl z předbankrotové agonie, takže burza byla ráda za každý vydělaný dolar. Pak přišel iPod a s ním dominance na trhu s digitálními přehrávači. Když se před jedenácti lety začal prodávat první iPhone, byl to hit, ale za celý první rok se dostal do ruky jen šesti milionům zákazníků. To opravdu nebylo mnoho − tehdejší jednička Nokia byla právě na vrcholu s ročními prodeji atakujícími půlmiliardovou hranici. Apple však měl zjevný technologický náskok, iPhone byl roky jediný opravdu dotykový smartphone, a tak prodeje rychle rostly a vzhledem k vysoké ceně telefonu s jablkem a úctyhodné marži rostly i zisky. Letěly vzhůru takovým tempem, že vždy překvapily a kurs akcií Applu, přestože šlo o nejlepší cenný papír široko daleko, sotva držel krok. Analytici samozřejmě své odhady upravovali, ale stále růst notoricky podceňovali. Očekávání tak byla překonána i šestnáctkrát v řadě.

Svět smartphonů se však za poslední roky radikálně změnil. Dominuje mu systém Android (tržní podíl přes 85 procent), konkurence v oboru se zostřila a největší tlačenice je v segmentu nejdražších telefonů, což je ale současně těžiště prodejů Applu. Ani to ho však zatím nepřipravilo o schopnost vydělávat a překvapovat tím trh. V úterý večer se tak mohl šéf společnosti Tim Cook pochlubit, že na vyjádření růstu zisku je už počtvrté v řadě potřeba dvouciferné číslo. U nejvýdělečnější firmy světa, bojující na tak nasyceném trhu, něco neslýchaného. Výsledek: tržby 53,3 miliardy dolarů, zisk 11,5 miliardy (přes 250 miliard korun), to vše za tři obyčejné měsíce bez mimořádných prodejních svátků typu Vánoce. A také bez nového modelu.

Apple zisku dosáhl navzdory tomu, že prodeje mírně zaostaly za očekáváním. Na dračku šel totiž hlavně nejdražší iPhone X. Risk s nasazením ceny velmi, velmi vysoko − v USA padla tisícidolarová hranice, v Česku levnější model stojí 30 tisíc a v plné parádě ještě o pět tisíc korun více − vyšel. Zákazníky chtivé toho nejlepšího cenovka neodradila, model navíc oživil pověst Applu jako inovátora. Vykousnutí displeje − charakteristický rys iPhonu X − inspirovalo epigony a původně kompromisní řešení umožňující zvětšit plochu obrazovky a ponechat kamery a senzory na svém místě se stalo módním hitem.

Finanční úspěch Applu trochu zhořkl po zveřejnění globálních prodejů, které zdůraznily sílu asijské konkurence. V disciplíně počet prodaných telefonů dál dominuje Samsung, i když nemá nejlepší rok, druhé místo ale poprvé vybojoval čínský Huawei a odsunul Apple až na bronzovou příčku. Z finančního hlediska zatím Huawei není ve stejné lize, jeho nejvyšší modely však sklízejí uznání. Číňané se navíc podobají Applu i tím, že si vyvíjí a vyrábí vlastní výkonné procesory, což z konkurentů zvládá už jen Samsung. Apple je tak i v situaci, kdy si ho burza cení na neslýchaných (skoro) bilion dolarů, pod sílícím tlakem.

