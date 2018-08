Odchod Velké Británie z Evropské unie bez dohody by měl výrazný dopad na britský Gibraltar. Tomu se musí předejít, varovala španělská vláda. Obává se, že takový krok by se negativně promítl i do ekonomiky jižního Španělska, jež je s Gibraltarem úzce provázaná.

Španělsko má právo veta při rozhodování o budoucím vztahu Gibraltaru s unií. To v praxi znamená, že nejprve se musí na bilaterální úrovni dohodnout Londýn a Madrid, až poté přijde na řadu dohoda mezi EU a Británií ohledně Gibraltaru.

Jenže prozatím se u jednacího stolu nepodařilo dosáhnout průlomu. "Chceme dohodu, která ochrání zájmy všech lidí, kteří žijí u Gibraltaru," prohlásil španělský ministr zahraničí Josep Borrell.