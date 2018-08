Třináctiletý Musa uprchl z rodné Sýrie před tamní občanskou válkou už před několika lety. Spolu se svým strýcem došel až do Německa, kde oba dostali doplňkovou ochranu − to znamená, že mohou zůstat do doby, než v jejich zemi válka skončí. Musa žije v Německu bez své matky. Ta je v Turecku a za svým synem nemůže. "Trvá to už opravdu hodně dlouho a má matka tu se mnou stále není," říká Musa plynnou němčinou. Lékařka, ke které chodí, u něj odhalila depresi.

V Německu ale od středy začínají platit nová pravidla, a Musova matka tak má šanci, že se do země dostane. Příběh, který citoval deník Süddeutsche Zeitung, ukazuje problémy a spory spojené s takzvaným slučováním rodin. Za uprchlíky, kteří v Německu dostali doplňkovou ochranu, mohli až do roku 2016 přijet jejich nejbližší příbuzní − za dětmi jejich rodiče a naopak. Poté ale Berlín tuto možnost pozastavil. Do Německa tak mohli přijet jen nejbližší příbuzní těch uprchlíků, kteří v zemi dostali plnohodnotný azyl.

Berlín slučování rodin u běženců s doplňkovou ochranou pozastavil s argumentem, že Německo čelí příliš velkému náporu žadatelů o azyl. V letech 2015 a 2016 do země přišlo více než milion lidí, kteří žádali o ochranu.

34 tisíc lidí, většinou Syřanů, požádalo o možnost přijít za svými nejbližšími příbuznými do Německa.

Od 1. srpna možnost přivést si nejbližší příbuzné zase platí. Touto cestou ale může přijít maximálně tisíc lidí měsíčně. Začátkem roku se na tom v rámci jednání o obnovení vlády velké koalice dohodli konzervativní blok CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové a sociální demokraté (SPD).