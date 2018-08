Zavedeným stranám vyrostla v Praze nečekaná konkurence. Sdružení Praha sobě populárního starosty Prahy 7 Jana Čižinského sehnalo skoro 100 tisíc podpisů Pražanů a chce dobýt magistrát. Čižinský, který kvůli sóloakci přišel o členství v KDU ČSL, říká sebevědomě: Vyhrajeme a změníme Prahu.

HN: Co Vám řekli v KDU, když zjistili, že budete kandidovat de facto proti nim? Kolik ostrých výrazů padlo?

Jak od koho. Někteří pochopili, že je možné kandidovat ne proti sobě, ale vedle sebe. Někteří byli ostře proti. A je pravda, že vysvětlit to bylo docela obtížné.

HN: To se nedivím. Prostě se seberete, necháte svoji partaj být a jdete kandidovat sám.

Ale diametrální rozdíl by byl, kdybych zběhl k nějaké jiné straně, která je třeba teď v kurzu. To jsem neudělal. Já jsem vytvořil občanskou kandidátku, která už jednou uspěla, je to vyzkoušené. Vytvořil se tým lidí, kteří mají kompetenci a chuť Prahu změnit k lepšímu.