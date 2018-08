Toto úterý bylo možné naposledy podat kandidátku do letošních komunálních voleb. V zemi je 6394 obcí a ve čtyřech desítkách z nich mají od roku 1990 stejného starostu. V čem jsou tak výjimeční, že je lidé stále volí? HN navštívily čtyři z nich.

Dobříč: Sportovci proti hasičům

Na radnici malé obce Dobříč zhruba 20 kilometrů severně od Plzně je na dveřích starosty už 28 let stejné jméno: Václav Lomička. Ve skutečnosti ale na své židli sedí ještě o 14 let déle − začínal již v roce 1976. Tehdy měla jeho funkce trochu jiný název: předseda místního národního výboru. Je tak jedním z nejdéle sloužících starostů v Česku.

Vystudovaný strojař nastoupil koncem 60. let do chemického závodu Lachema v nedalekém Kaznějově. Do důchodu odešel až na přelomu tisíciletí. Starostování v nedaleké Dobříči se přitom věnoval až po své práci v chemičce.

Fotogalerie Fotogalerie Veteráni na radnicích

"Byl jsem tehdy už předsedou tělovýchovné jednoty a kulturně-školské komise. A Národní fronta (zastřešující sdružení politických stran, včetně KSČ − pozn. red.) mě přemluvila, abych kandidoval. Už tehdy bylo těžké sehnat někoho, kdo by do toho šel," vzpomíná Lomička.