Největší téma, kterým nyní žijí v českém KFC? Otevírání nových restaurací. Aktuál­ně jich má kuřecí fastfood v Česku 88. "Plánujeme do konce roku několik dalších. Například v Karlových Varech, Benešově, Ostravě, v Písku. Symbolické hranice stovky restaurací bychom rádi dosáhli začátkem příštího roku," popisuje prezident českého KFC Libor Hubík. Ředitel pro rozvoj této značky v Česku, která je spravována polskou společností AmRest, sídlí stejně jako celý český AmRest od května ve Waltrovce. Kdyby se v této kancelářské a obytné zóně u metra Jinonice objevil vhodný prostor pro KFC, zkusil by ho prý AmRest dostat také sem.

Podobné ambice, tedy zapíchnout do mapy Česka stou vlaječku, má i s 97 provozovnami lídr tuzemského trhu s rychlým občerst­vením McDonald's. "Sté bychom rádi otevřeli v první polovině roku 2019. Na možnou stovku se těšíme, vnímáme to jako důležitý milník v životě značky a firmy," uvádí ředitel McDonald's v Česku Tomasz Rogacz.

Pro český McDonald's je snaha o překročení stovky tématem delší dobu. V rozhovoru pro HN Rogacz na konci roku 2014, když tehdy do stovky chybělo jen pět poboček, dokonce tvrdil, že metou pro rok 2020 by mohlo být 120 restaurací.

AmRest do KFC a některých svých dalších značek a jejich rozšiřování v Česku více investuje zejména v posledních dvou letech. A to poté, kdy se zaměření na střední Evropu stalo důležitou strategií majitele značky KFC, americké společnosti Yum! Brands. Minimálně v růstu počtu poboček je to cítit. Pokud bude tempo pokračovat, stovka skutečně může přijít brzy.