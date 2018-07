Brněnské výstaviště je největším veletržním areálem ve střední Evropě. Výstavnictví má ale v jihomoravské metropoli svá nejlepší léta už dávno za sebou a komplex, jenž nabízí až 190 tisíc metrů čtverečních výstavní plochy, dnes není dostatečně využívaný. Město Brno, které výstaviště ovládá skrze společnost Veletrhy Brno, se proto rozhodlo méně využívané části areálu oživit. Území by se tak časem mělo otevřít veřejnosti. V místě bývalého velodromu by mohla vyrůst nová multifunkční hala pro 12 tisíc diváků, dále třeba parkoviště park and drive. V přípravě je také stavba nového multifunkčního pavilonu D za 400 milionů korun.

Skvosty funkcionalismu

Brněnské výstaviště je jedinečné i pro svou funkcionalistickou architekturu. Hlavní brněnský architekt Michal Sedláček si − i v rámci celého města − nejvíce cení budovy Obchodně-průmyslového paláce − pavilonu A. Má i představu o budoucím využití této unikátní funkcionalistické stavby. "Budova je bohužel málo využitá, protože výstavnictví se změnilo a potřebuje už jiný druh pavilonu," říká Sedláček. "Mohla by tam být specializovaná galerie architektury 20. století, která snad nikde ve světě neexistuje," míní Sedláček.