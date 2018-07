Typickým hráčem léčícím se ze závislosti byl donedávna člověk, který propadl hazardu v herně před automaty s ovocem na válcích. Prosázel spoustu peněz, zadlužil rodinu, a když se problém provalil, obrátil se na odborníky. Za nimi teď chodí lidé ve stejných potížích, stále častěji ale uvádějí, že nevznikly v herně, ale doma u počítače.

Aktuální výroční zpráva o hazardu v Česku, kterou zpracovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a kterou včera schválila vláda, potvrzuje přesun hráčů na internet. Třetinu peněz, které Češi loni prosázeli, vsadili on-line, před pěti lety to byla pouze pětina. Umožnil to zákon, díky kterému od loňska ubývá heren, zároveň ale rozšiřuje možnosti hraní on-line. Na českém internetu si lidé mohou zahrát i virtuální obdobu klasických automatů či ruletu. A zatímco před pěti lety tvořili hráči na automatech 83 procent léčených gamblerů, loni to bylo 63 procent. Narůstá podíl závislých na on-line hraní.