Rekonstrukce budovy u pražské Vltavské si vyžádá více než miliardu

Památkově chráněná budova na adrese Bubenská 1 u pražské stanice metra Vltavská projde do roku 2020 rozsáhlou rekonstrukcí. Vlastník nemovitosti, společnost CPI Property Group, do ní investuje více než jednu miliardu korun. CPI v této funkcionalistické budově upraví interiéry na míru globální reklamní a PR skupině WPP. Ta si v domě pronajme většinu prostor. WPP plánuje v roce 2021 sestěhovat pod jednu střechu z různých pražských lokalit 12 komunikačních agentur. V budově známé jako dřívější sídlo Elektrických podniků hlavního města Prahy bude sedět přibližně 1200 lidí pracujících pro firmy jako Ogilvy, GroupM, Kantar, Wunderman nebo Young & Rubicam. V objektu je celkem 25 500 čtverečních metrů pronajímatelné plochy a WPP z ní obsadí takřka dvě třetiny. V domě jsou k pronájmu i obchodní jednotky a kulturní sál. WPP podepsala nadstandardně dlouhou nájemní smlouvu na 18 let.

U metra Kolbenova vyroste do roku 2020 věžák s kancelářemi

Developer AFI Europe začíná u stanice metra Kolbenova v Praze-Vysočanech stavět kancelářskou budovu. Objekt s názvem A bude součástí nové čtvrti na území o velikosti 15 hektarů. Firma AFI Europe už v této průmyslové lokalitě postavila první bytové domy. Osmnáctipodlažní budova A tak bude v jejím projektu na Kolbenově prvním administrativním centrem. Jeho návrh zpracoval ateliér CMC Architects, jenž k boku výškové budovy A navrhl malé náměstí se zelenými plochami, lavičkami a vodními prvky. Administrativní centrum má být dokončené ve třetím čtvrtletí 2020.

Opavské obchodní centrum Breda koupili čeští investoři

Obchodní centrum Breda & Weinstein v Opavě koupil od irské realitní skupiny Avestus Capital Partners přibližně za 60 milionů eur (1,5 miliardy korun) fond, který spravuje česká společnost Mint Investments. Do fondu investují převážně Češi. Firma Mint Investments byla u vzniku obchodního centra Breda od samého počátku − byla developerem projektu a po jeho dokončení budovu pro irskou skupinu Avestus spravovala. Obchodní centrum Breda stojí na místě někdejšího pivovaru Zlatovar a je v něm přes 25 tisíc metrů čtverečních ploch k pronájmu. Vedle obchodů je v nákupním centru také multikino, restaurace včetně minipivovaru a fitness centrum.

Vedle bytů dále podražují i domy a pozemky

V letošním druhém čtvrtletí pokračoval růst tržních cen bytů, rodinných domů i pozemků. Ukazuje to nejnovější HB Index, jenž vychází z odhadů tržních cen nemovitostí, které si lidé prostřednictvím hypotéky pořizují u Hypoteční banky. Nejvíce v jarních měsících vzrostly ceny bydlení ve Zlínském kraji, naopak nejméně na Olomoucku, kde už ceny podle Hypoteční banky dosahují možného maxima. Nejvíce je zájem o byty 3+kk. Na úkor Prahy, kde jsou byty nejdražší, vzrostl jejich prodej ve Středočeském kraji. V létě ovlivní realitní trh blížící se regulace centrální banky, která od října zpřísní podmínky pro poskytování hypoték. Do té doby se očekává silný zájem o hypotéky.