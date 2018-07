Téma imigrace rozděluje Evropskou unii, v Německu bezmála rozštěpilo koalici CDU/CSU a v Česku se teď stalo zdrojem roztržky ve straně TOP 09. Předseda strany Jiří Pospíšil se ztotožnil s postojem premiéra Andreje Babiše, který odmítl přijmout jakékoli uprchlíky z lodi u Itálie. Pospíšila za to teď ale veřejně kritizují zakladatelé strany Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg. Podle čestného předsedy TOP 09 nešlo mlčet. "Musel jsem pana Pospíšila trochu napomenout," říká Schwarzenberg.

HN: Na podzim jsou volby, roztržka může TOP 09 poškodit. Skutečně jste se musel ozvat?

Ano, musel. Příkré odmítnutí přijmout jakéhokoli uprchlíka považuji zaprvé za blbou politiku, protože si všude jen uděláme nepřátele. Je to opravdu nerozumná politika. A zadruhé je to proti zásadám, na kterých je naše strana postavena, v tom jsme s druhým zakladatelem Miroslavem Kalouskem naprosto zajedno. Pro mě je nepřijatelné říkat ne, ne, všechno odmítáme.

My jsme výslovně řekli, že naše politika, TOP 09, stojí na židovsko-křesťanských základech a k tomu patří milosrdenství. Když čtete Starý zákon, je to tam často zmiňováno, buď vlídný k přistěhovalci, ujmi se cizince a tak dále.

Karel Schwarzenberg (80) Čestný předseda strany TOP 09, kterou v roce 2009 spoluzakládal, a místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Narodil se v Praze, v prosinci 1948 odešel s rodiči do Rakouska. Vystudoval práva a lesnictví, podporoval československý disent, v 80. letech byl předsedou Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva. V roce 1989 se vrátil do vlasti, byl kancléřem prezidenta Václava Havla, poslancem, senátorem, ministrem zahraničí. Je ženatý, má tři děti. Mezi jeho koníčky patří politika, staré a nové umění a dýmka.

HN: Odmítání imigrantů je ale často zdůvodňováno právě jako obrana naší židovsko-křesťanské kultury.

Chránit ji tím, že ji zrazujete, že zrazujete její ideály? To je opravdu pozoruhodný přístup.

HN: Vaše volba slov se ovšem od napomenutí, které předsedovi Pospíšilovi adresoval pan Kalousek, liší. On napsal, že Pospíšil "pochválil" Babiše. Což tak nebylo. Není to ze strany pana Kalouska také − nebo možná především − jen další projev nechuti vůči panu Pospíšilovi?

Nemyslím, v tomto případě to opravdu tak není. A u mě taky ne, já jsem loajální, ale pokud souhlasí s vládou v jejím − pro mě nepřijatelném − postoji, je to pro mě nepřekročitelné.

Já jsem byl také proti kvótám. Když ale pan Babiš v Bruselu říká, že se sami dobrovolně rozhodneme, a pak zároveň řekne, že my beztak nechceme přijmout vůbec nikoho, tak to není seriózní politika. Stáváme se v Evropě nedůvěryhodnými.

HN: Není to jen prázdné gesto, přijmout několik uprchlíků z lodi, když celý problém imigrace tady zůstává?

S prominutím, když někomu pomůžu, tak to není prázdné gesto. Nemůžeme odstranit problémy sněhu, ale když někoho vytáhnu z laviny, není to prázdné gesto.

HN: A námitka, že přijetím uprchlíků jen vyšleme signál pašerákům lidí u afrického pobřeží, že mají pokračovat ve své "živnosti"?

To je s odpuštěním další blbost. To není žádný signál. Myslíte, že pašeráci v Libyi bedlivě sledují, co dělá česká vláda, co k tomu říká? Prdlajs, to je nezajímá. Z naší strany je to pouhá planá výmluva. A z vnitropolitických důvodů.

Kazíme si v zahraničí pověst čistě kvůli vnitřní politice, to je šílené. Měli jsme prostě žádosti italského ministerského předsedy vyhovět a nějaké uprchlíky přijmout. Kdybychom jich deset dvacet přijali, byli bychom i v úplně jiném světle, než když jen opakujeme − ne, ne, ne.

HN: Překvapivé to ale asi není. Premiér Babiš hned v prvním projevu po jmenování vlády řekl, že její "hlavní prioritou bude boj proti nelegální migraci".

Jasně, to je přece největší problém České republiky. Cožpak nevidíte, jak přes naše hranice denně proudí tisíce lidí a my nevíme, co s tím? Je to lež, naši politici lžou, jako když tiskne, že jsme ohroženi migrací. Kdybychom například byli v pozici Rakouska, kde je jich několik desítek tisíc, tak prosím, můžeme tomu rozumět. Ale u nás nikdo není a ani k nám nechce.

HN: Ale znovu, není pravda, že přijetí několika málo uprchlíků neřeší ten zásadní problém, co má EU dělat tváří v tvář imigraci?

To ale neznamená, že nemáme nikomu pomáhat. Jak jsem řekl, byl jsem proti kvótám, kdo je vynalezl, byl pitomec, protože poškodil evropskou ideu, jejich právní odůvodnění bylo velice slabé, to byla ohromná chyba. Přístup naší vlády je ale dvojaký, odmítá kvóty, ale s ničím jiným nepřichází.

HN: Pokud by nám Evropa nabídla možnost se z toho "vyplatit", bylo by to pro vás přijatelné?

Ne, to by byl podle mě pochybný postup. Sousedi ať dělají ty nepříjemné věci, já si své zaplatím. To není solidarita, to je morálně pochybný přístup.

HN: A pokud by sama EU chtěla Česku zkrátit dotace?

Možná že nám je zkrátí, protože jsme hloupí. Ale opakuju podstatu, dokud vláda z vnitropolitických důvodů prostě odmítá vzít jakéhokoli uprchlíka, všechno ostatní jsou falešné výmluvy.

HN: Postoj pana Babiše k imigraci ale zároveň odráží postoj velké části veřejnosti.

Ano, bohužel ano. Prezident Zeman, od chvíle, kdy byl zvolen, nám to vylíčil jako největší ohrožení a po něm to dělají i jiní politici. A Babiš se přidal, když zjistil, že většina je pro. Jeho to původně nezajímalo, chopil se toho, když viděl, že tím zvýší svou popularitu. A v jeho případě je to s prominutím i politika bílého psíka.

HN: To vyžaduje objasnění.

Když jste na velkých třeboňských rybnících lovili kachny, mohlo to být těžké, protože kachny byly uprostřed rybníka. A tak se nechal pobíhat takový bílý psík, kachny se dívaly, přiblížily se a pak se střelily.

Samozřejmě že pan Babiš ví stejně dobře jako já, že imigrace není náš velký problém. Ale ví, že tím může − a také zásluhou velké pomoci pana prezidenta − celou republiku krásně zaměstnat. Všichni koukají na bílého psíka a pan Babiš mezitím dělá své věci. Bohužel to platí i pro média, tady musím zahrát míč i do vaší novinářské brány. Abyste více mluvili o faktech, zabývali se opravdovými problémy Česka, a ne imigrací, protože to je klasický český "neproblém", mám-li použít Klause.