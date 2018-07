Na rozdíl od Vídně, Kodaně, Amsterdamu, Hamburku a jiných evropských metropolí je jízda na kole po Praze spíše než každodenní součástí života adrenalinovým zážitkem. Jako by nestačil nedostatek cyklostezek a cyklopruhů, teď se navíc přidala omezení vjezdu kol do některých částí Prahy. Tedy, jak se to vezme.

V průběhu července se v některých částech centra Prahy objevily dopravní značky omezující vjezd kol. Týkalo se to například Staroměstského náměstí, náměstí Republiky či spodní části Václavského náměstí, tedy oblastí, kde se pohybují davy turistů a plynulá jízda na kole zde byla během dne již z toho důvodu znesnadněna. Zákaz vjezdu kol měl pak platit jen mezi desátou a sedmnáctou hodinou, tedy mimo dobu, kdy spousta lidí jezdí do práce a z práce. Nyní značky z centra města nejspíš opět zmizí. Nezúčastněnému pozorovateli z toho jde hlava kolem.