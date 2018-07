O Andreji Babišovi se říká, že si chce koupit celou naši zemi. Vezmeme-li to doslovně, musíme odvětit, že na to nemá. Jeho majetek je zhruba čtyřiapadesátkrát menší než roční nominální hrubý domácí produkt Česka. Vše, co se u nás za rok vyprodukuje, by si teď ovšem nemohl koupit žádný jednotlivec.

Tím posledním, kdo si to teoreticky mohl dovolit, byl roku 1999 Bill Gates, spoluzakladatel Microsoftu. Forbes tehdy jeho čisté jmění odhadl na 90 miliard dolarů. Hrubý domácí produkt Česka přitom dle dat Mezinárodního měnového fondu činil asi 65 miliard dolarů. Český ekonomický výkon byl však tehdy zhruba trojnásobně slabší než dnes. Gatesovo jmění navíc přechodně nafoukla internetová bublina. V dalších letech se propadlo i o více než polovinu.

V půli letošního července se však rozdíl mezi ročním výkonem domácí ekonomiky a jměním nejbohatšího člověka planety opět znatelně ztenčil. Tentokrát za to nemůže Gates, nýbrž Jeff Bezos, zakladatel Amazonu. Když se Bezos v tomto měsíci stal nejbohatším člověkem moderních dějin, měl za sebou jen letos bohatnutí rychlostí 243 milionů korun každou hodinou.

Pokud by i v dalších měsících rozhojňoval svůj majetek tempem letošního prvního pololetí, bude si moci už v roce 2020 koupit veškerou roční produkci zboží a služeb na území Česka.

