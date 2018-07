Ceny elektřiny na trzích letí od počátku roku strmě vzhůru. Tak drahá, jako je nyní, byla naposledy na podzim 2012. A jediným, kdo na její zdražování doplatí, nebudou jen zákazníci. Své oběti si tento trend už vyžádal i mezi dodavatelskými firmami. A reálně hrozí, že budou krachovat i další obchodníci.

Minulý týden například začalo insolvenční řízení se společností One Energy & One Mobile. Jednalo se o jednu z nejrychleji rostoucích firem na trhu, která dodávala elektřinu a plyn zhruba 23 tisícům zákazníků. Ty překvapila koncem března, kdy jim oznámila, že kvůli problémům s přechodem na nový informační systém ukončuje činnost.

Nyní se ale ukazuje, že problémy měla mnohem déle. Podle insolvenčního návrhu, který kvůli částce přesahující 34 milionů korun podala společnost Pražská plynárenská, firma dlužila za dodávky energií dlouhodobě.

"O problémech One Energy se vědělo. Obecně platí, že někteří dodavatelé příliš spoléhají na to, co platilo v předchozích letech. Tedy že elektřina prakticky jen zlevňuje. To ale už dávno není pravda. A kdo si nenakoupil dopředu, může mít problémy," říká Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Těžkosti pro dodavatele nastávají nejčastěji tehdy, když svým zákazníkům slíbí nízké ceny a zafixují jim je na několik let dopředu. Následně mají několik možných strategií nákupu − buď si mohou nakoupit celou jejich předpokládanou spotřebu, nebo jen její část a pak doufat, že ceny na trhu půjdou dolů a jim tak poroste marže. Pokud ale elektřina či plyn zdraží, musí pak obchodník dodávat se ztrátou.