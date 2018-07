Ukrajinské ministerstvo zahraničí rozhodně protestovalo proti návštěvě českých politiků na anektovaném Krymu. Oznámila to včera kyjevská média. Poslanec Evropského parlamentu za KSČM Jaromír Kohlíček a senátor za hnutí Severočeši.cz Jaroslav Doubrava v krymském Sevastopolu v neděli přihlíželi přehlídce plavidel ruské černomořské flotily a setkali se s místními poslanci. Poloostrov navštívili už letos v dubnu.

Pět neděl po narození prvního dítěte, dcery Neve, oznámila novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v živém vysílání na Facebooku, že se do týdne vrátí na úřad. Ubezpečila, že se nachází v dobré psychické kondici.

Izraelská policie nařídila dvěma Italům, kteří namalovali portrét Palestinky na bezpečnostní bariéru ve městě Betlém na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, do tří dnů opustit zemi. Čtyřmetrová kresba zobrazuje Ahid Tamímíovou, která byla odsouzena na osm měsíců za napadení dvou izraelských vojáků a v neděli byla z vězení propuštěna o tři měsíce dřív. Italové pobyli ve vězení den.

Univerzita Palackého v Olomouci připomene sté výročí založení Československa komiksem. První část odráží euforii lidí z roku 1918, druhá naopak beznaděj převládající po okupaci v srpnu 1968. Komiks bude k dispozici bezplatně na internetu a distribuován v tištěné podobě, využít jej mohou pedagogové. Na vzniku díla spolupracovali dva absolventi UP, výtvarník Ticho762 a scenárista Martin Šinkovský.

Zaměstnanci pařížské Eiffelovy věže pohrozili, že zítra vstoupí do stávky na protest proti organizaci vstupu návštěvníků. Občas se tam tvoří "monstrózní fronty". I když se zvýšil podíl vstupenek s časově otevřenou rezervací z 20 na 50 procent, fronty způsobuje to, že se vstupenkami z předprodeje se na populární vyhlídkovou atrakci vchází přes severní pilíř, kdežto přes druhý chodí majitelé ostatních druhů lístků.

Vlna veder pokryla kontinentální Evropu. Od středy by na jihozápadě Španělska a v Portugalsku mohly být čtyřicítky. Nezvykle kolem 30 stupňů je i ve Finsku, ve Skandinávii padaly rekordy. Ochladit se je možné v Karpatech, Alpách a Pyrenejích či v horách na Balkáně. V nížinách je kolem 20 v Británii a na jihu Norska.

V opraveném klášteře svatého Františka z Assisi ve Voticích na Benešovsku bude otevřeno Muzeum kolektivizace. Ukáže, jak komunistická Státní bezpečnost v 50. letech minulého století v klášteře vyslýchala soukromé hospodáře z okolí. Sedláci byli nuceni, aby darovali majetek státu nebo vstupovali do zemědělských družstev.

Lesní školky usilují o změny v legislativě, které by jim umožnily dávat dětem jídlo z domova od rodičů. Zákon vyžaduje, aby školky zajistily alespoň tři jídla denně. Ty lesní ale nemají zděné budovy, musí jídlo dovážet a ne všechny mají v okolí vhodného dodavatele. Česká školní inspekce je proti jídlu z domova, které jí znemožňuje kontrolovat skladbu jídelníčku.

Australský arcibiskup Philip Wilson, odsouzený k ročnímu vězení za to, že kryl sexuální zneužívání dětí jiným duchovním, rezignoval na svou funkci. Arcibiskup z Adelaide je nejvýše postaveným duchovním římskokatolické církve odsouzeným za nečinnost v případě sexuálního zneužívání. V sobotu papež František přijal rezignaci amerického kardinála Theodora McCarricka, jenž čelí obvinění ze sexuálního zneužívání dětí a mladých mužů.

Na indonéském ostrově Lombok včera záchranáři pokračovali v evakuaci téměř 700 turistů, včetně mnoha cizinců. Ti po nedělním zemětřesení uvízli na hoře Rinjani. Desítkám dalších lidí už se podařilo sejít dolů. Otřesy půdy o síle 6,4 stupně si podle poslední bilance vyžádaly v Indonésii 17 obětí na životech a přes 335 zraněných. Podle aktuálních údajů úřadů na Lomboku by mezi turisty na hoře Rinjani neměli být žádní čeští občané.

◼ ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

Hartmann-Rico přesouvá výrobu z Německa do Česka

Výrobce zdravotnických potřeb Hartmann-Rico přesouvá výrobu operačních setů z německého Heidenheimu do tří českých závodů − kromě Veverské Bitýšky u Brna, kde má firma své sídlo, také do Chvalkovic na Náchodsku a do Havlíčkova Brodu. Firma hledá desítky nových zaměstnanců. Německá skupina Hartmann už nyní vyrábí většinu operačních setů v Česku.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Vláda plánuje pro Alitalii nové výběrové řízení

Italská vláda plánuje nové výběrové řízení pro insolventní aerolinky Alitalia. Podle římského deníku Il Messaggero si nově chystá ponechat většinový podíl ve výši 51 procent. Výběrové řízení by se mělo konat v září. Řím hledá cesty, jak neporušit evropská unijní pravidla pro poskytování státní podpory. Budoucí partner by se měl zavázat, že uchová pracovní místa.

◼ ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Čína a Británie řeší obchod po brexitu

Čína navrhuje Británii zahájit rozhovory o pobrexitové dohodě o volném obchodu. V Pekingu to po setkání se svými čínskými protějšky uvedl britský ministr zahraničí Jeremy Hunt. Ten byl jmenován tento měsíc a v Číně chce podle prohlášení svého úřadu upevnit vzájemné vztahy v období, kdy se Británie připravuje vystoupit z EU a obrací se více k okolnímu světu.

◼ ENERGETIKA

Inercom se odvolal proti zákazu převzetí aktivit ČEZ

Bulharská společnost Inercom se odvolala proti rozhodnutí bulharského antimonopolního úřadu, které firmě brání v převzetí bulharských aktivit českého energetického podniku ČEZ. ČEZ podepsal smlouvu o prodeji bulharských aktivit malé a prakticky neznámé firmě letos v únoru. Antimonopolní úřad transakci odhadem za 8,2 miliardy korun zakázal tento měsíc s tím, že by Inercom mohl získat na bulharském trhu dominantní postavení.