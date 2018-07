Ceny bytů vylétly za poslední tři roky vzhůru a Česká národní banka se rozhodla výrazně omezit pravomoci bankovních domů rozhodovat o tom, komu na pořízení vlastního bydlení půjčí. Loni regulátor vydal doporučení, které stanovuje maximální míru výše dluhu vůči ceně nemovitosti (takzvanou LTV, loan-to-value). Banky by tak neměly u většiny hypoték půjčit klientům na více než 80 procent ceny zástavy. Hypotéky přesahující 90 procent by pak neměly poskytovat vůbec. To podle finančních domů znevýhodňuje hlavně mladší lidi a rodiny.

Letos na jaře však ČNB přišla s dalším omezením. Od 1. října by neměli úvěr na bydlení dostat žadatelé, jejichž dluh by byl s hypotékou vyšší než devítinásobek jejich ročního čistého příjmu. Na úvěr na bydlení by také neměli dosáhnout lidé, kteří na splátkách dluhů i s hypotékou zaplatí více než 45 procent svého čistého příjmu. Podle bank tak na hypotéky nedosáhne část klientů, kteří si dnes úvěr na bydlení bez potíží berou. "Analýzy ukazují, že to postihne zhruba pětinu lidí," konstatuje Vladimír Staňura, poradce České bankovní asociace pro otázky bydlení.

ČNB chce navíc posílit svou pravomoc tyto požadavky vymáhat. Doposud je totiž vydává pouze jako doporučení, kterými se banky nemusí stoprocentně řídit. Do připomínkového řízení však tento měsíc zamířila novela zákona o centrální bance, která by regulátorovi dala zákonnou pravomoc tyto parametry stanovovat. Na přípravě zákona spolupracovala ČNB s ministerstvem financí, které novelu předkládá.

Finančník veterán Vladimír Staňura platí mezi manažery ve finančnictví za jednoho z veteránů, ve vedení banky či stavební spořitelny seděl přes 25 let. Kdo by však čekal konzervativního manažera, kterému se korporátní opatrnost takřka vepsala do DNA, byl by zklamán. Zatímco během rozhovoru po očku sleduje telefon (speditérská firma mu má přivézt golfovou hůl), nebojí se přiznat, že lidé to s výší hypoték často přehánějí kvůli touze po bytu v hezké čtvrti, nebo že řešením na trhu s byty může být sociální bydlení pro určité vrstvy populace. Když však přijde na regulaci ze strany ČNB, tak pozici bank, kterým se chce regulátor citelně zakousnout do byznysu, neochvějně hájí.

Banky se však zpřísnění brání. Vadí jim především hrozba, že by jim ČNB závazně stanovovala výši hypotéky i splátek ve vztahu k příjmům žadatele. Vladimír Staňura se domnívá, že pro posouzení hypotéky není zásadní, když ji žadatel splácí déle. Podstatná je samotná schopnost splácet. A tu si podle něj banky zvládnou pohlídat samy.

Muž, který stál přes 14 let ve vedení Českomoravské stavební spořitelny, je navíc toho názoru, že snaha zchladit růst cen nemovitostí míří na špatný terč. Chyba není v bankách, ale v tom, že se dost nestaví. Řešením může být i výstavba obecních bytů, vysvětluje v rozhovoru.

Nebojí se přitom, že by "byty od státu" mohly lidi odradit od toho, aby si jednou koupili vlastní nemovitost. Češi jsou podle něj konzervativní a po vlastním kousku půdy či cihly budou podle něj toužit tak či tak.

Uznává však, že silný důraz na vlastnické bydlení může mít jistá negativa − příkladem je nižší mobilita pracovní síly.

HN: Letos na jaře vydala Česká národní banka nové doporučení, které omezuje maximální výši úvěru a pravidelných splátek vůči příjmu žadatele. Jak se vyvíjel názor bankovní asociace na toto doporučení?

Opatření jsou v tuto chvíli nadbytečná. Se zastropováním výše dluhu k ceně nemovitosti už došlo a nadále dochází k ochlazení trhu. Když se podíváte na vývoj v prvním pololetí letošního roku a srovnáte ho s loňským rokem, objem i počet hypoték je menší. Problém ve skutečnosti není v cenách nemovitostí. Primárně se bavíme o nedostatku bytů. Ceny zejména v Praze, Brně a velkých městech jsou vyhnané nahoru proto, že jich je prostě nedostatek. A je otázkou, jestli Česká národní banka má s něčím podobným bojovat.

Vladimír Staňura (63) Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a program MBA na Rotterdam School of Management. Více než dvě desetiletí působil ve vedení velkých tuzemských finančních institucí. V roce 1991 usedl do představenstva ČSOB. V roce 2003 přešel do vedení Českomoravské stavební spořitelny, kterou ČSOB z většiny vlastní. V jejím čele stál do loňského podzimu. V současnosti pracuje jako poradce České bankovní asociace pro otázky bydlení.

HN: A kdo jiný by s tím měl bojovat než ČNB? Když se zadlužíte tak, že za pět let nebudete schopen splácet, proč by to centrální banka neměla řešit?

Myslím, že tady je zmatení pojmů. Banka vždy posuzuje úvěrovou schopnost klienta v souvislosti s cenou nemovitosti. Jestli nemovitost bude za pět let dražší o 30 procent, tak je to jenom dobře pro tu banku a pro toho dlužníka, protože má v ruce větší hodnotu.

HN: Nemyslíte si, že banky by příliš optimisticky posuzovaly schopnost klienta splácet?

Schopnost klienta splácet je vždy primární. Jestli nemovitost stojí pět milionů nebo deset, to je zlé pro lidi, kteří si chtějí pořídit bydlení. Pro banku je ale primární schopnost zákazníka splácet. Jestli nemovitost stojí tolik nebo tolik, to je druhořadé. Banka ve skutečnosti nechce uplatňovat zástavu. Proč by měla vyhánět lidi z místa, kde bydlí, nebo v exekuci prodávat dům či byt?

HN: Nechce, ale je to pojistka pro dobu krize…

Souhlasím, že je to pojistka. Je to pojistka v momentě, kdy dlužník z nějakého důvodu není schopný splácet. Celoevropský průměr hypoték v úpadku je 5,3 procenta, v Česku to je 1,4 procenta. To jsou statistiky Evropského orgánu pro bankovnictví.