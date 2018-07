Obliba alternativních investic v posledních letech výrazně roste − podle toho, jak investoři hledají vzhledem k nízkým výnosům klasických finančních nástrojů investice s vyšším možným zhodnocením. Jednu z oblastí, kam uložit peníze se zajímavým výnosem, nabízí investiční víno. Ostatně podle společnosti Knight Frank, která každoročně sestavuje takzvaný luxury index podle koše deseti "luxusních statků", patří víno mezi nejlepší alternativní investice.

V loňském roce zhodnotilo podle indexu průměrně o 11 procent, lepší byly pouze investice do umění s 21 procenty. Celý koš alternativních investic si připsal za rok 2017 výnos sedm procent. Za posledních deset let pak víno zhodnotilo o 192 procent, lépe si vedly jen investice do klasických a sportovních aut s 334 procenty.