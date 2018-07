Opět se to nějak zadrhlo. Přitom ještě před dvěma týdny zněla fotbalová Sparta odhodlaně, optimisticky. "Cíle zůstávají neměnné, postoupit do základní skupiny Evropské ligy a vrátit se do boje o titul a vrátit ho na Letnou," povídal generální ředitel Sparty Adam Kotalík na předsezonní tiskové konferenci. "Máme co napravovat. Minulá sezona se nám nepovedla od začátku do konce. Kádr je ale silný, kvalitně jsme ho doplnili. Měli bychom se ucházet o nejvyšší pozice, ale až zápasy ukážou. Věřím, že hned na začátku dokážeme, že to nejsou planá slova," přidal se i kapitán týmu Josef Šural.

Tak určitě… Od té doby stihli sparťanští hráči v potu tváře a z posledních sil v prvním ligovém kole porazit nováčka nejvyšší soutěže z Opavy a prohrát v prvním zápase druhého předkola Evropské ligy s outsiderem ze Srbska Suboticou. Kluboví šéfové to nenechali jen tak a vyhodili trenéra Pavla Hapala.

Sparta se ani po téměř pěti měsících nedokázala vypořádat se škodami po italském tornádu, které na pražskou Letnou vpustil šéf a majitel klubu Daniel Křetínský. (Nedělní zápas v Jablonci je v této souvislosti nepodstatný.)

Loni na jaře došla úspěšnému podnikateli Křetínskému trpělivost. Ať lil do Sparty (na české poměry) sebevíc peněz, pořád k velkému úspěchu něco chybělo. Rozhodl se proto pro metodu "když to nejde silou, půjde to ještě větší silou". Proto v červnu přivedl na Letnou italského trenéra Andreu Stramaccioniho a rozpočet na nákup hráčů (přibližně půl miliardy korun) a jejich platy měl evropské parametry.