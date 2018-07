Rodičovský příspěvek se z dnešních 220 tisíc korun zvýší na 300 tisíc, slíbila Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů ve svém programovém prohlášení. Hned tak to ale nebude. V rozpočtu na takové navýšení zatím chybí peníze.

Nová ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, kterou dnes bude do funkce jmenovat prezident, ale slibuje rodičovský příspěvek brzy zvednout alespoň částečně. Ministerstvo práce podle ní předloží vládě do několika měsíců návrh, aby matky nebo otcové na rodičovské dovolené dostali od státu přidáno 40 tisíc korun.

"Chceme návrh na navýšení rodičovského příspěvku vyslat v příštích měsících. Pak bude záviset na legislativním procesu. Pokud to půjde tak, jak má, tak by měla změna být s účinností na konci příštího roku," řekla nastupující ministryně. Další navýšení by měla podle programového prohlášení vlády přijít do konce volebního období.

Maláčová zopakovala, že bude jako ministryně usilovat o posílení rozpočtu svého resortu na příští rok o 8,5 miliardy korun.

"Jsou to požadavky jednotlivých sekcí tak, abychom byli schopni plnit úkoly, které nám ukládá programové prohlášení vlády − začíná to věcmi jako první fáze navýšení rodičovského příspěvku," uvedla Maláčová.

Se zvýšením rodičovské počítala i koncepce rodinné politiky, kterou loni v září schválila vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Ministerstvo práce v dokumentu navrhlo, aby se rodičovská zvedla aspoň na 250 tisíc korun. Ročně to rozpočet mělo stát zhruba 3,07 miliardy navíc. Na materiálu pracoval ministerský odbor rodinné politiky a politiky stárnutí, který Maláčová od června 2015 až dosud řídila.

Rodiče se mohou rozhodnout, jak rychle částku vyčerpají. Dříve bylo možné peníze vybrat nejdříve do dvou let věku dítěte, dnes to jde už za půl roku. Změnu prosadila minulá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). Chtěla, aby rodiče mohli pružněji rozhodovat o tom, kdy se vrátí do zaměstnání.

Měsíčně mohou pobírat příspěvek až do výše mateřské, tedy 70 procent vyměřovacího základu příjmu. Čím vyšší je dávka, tím je rodičovská kratší. Maximálně může trvat do čtyř let věku dítěte. Rodiče dvojčat a vícerčat nyní dostávají od státu 330 tisíc korun.