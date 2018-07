Ve světě marketingu a PR je to zařízeno tak, že si firma najme agenturu a ta pak vytváří její veřejný obraz. Pokud nastane nějaký problém, je tu agentura od toho, aby ho uhasila, všechno urovnala a zachovala firmě pokud možno čistý štít. Jenže co když se situace obrátí a klient naopak musí žehlit problémy, které způsobila agentura?

Na vlastní kůži si to čerstvě vyzkoušela malá americká síť rychlého občerstvení Z Burger. Její majitel si na správu sociálních sítí najal specializovanou agenturu, na kterou našel dobré reference. V dobré víře jí "předal klíče" od firemních účtů a příspěvky, které na ně dávala, kontroloval až následně. Vymstilo se to ve chvíli, kdy obsah vzala do rukou mladá dívka, po níž pro změnu nekontrolovali práci její kolegové.

Na sociální síť Twitter umístila pod značkou firmy fotomontáž, ve které zajatec v oranžové kombinéze čeká na smrt a kdosi mu nabízí hamburger. "Takové to je, když ti řeknou, že zajdete na hambáč, a přitom skončíte u Mekáče," stálo v doprovodném textu. "Takhle mě znemožnit," reaguje na obrázku klečící muž, za kterým je vidět zakuklenec, jenž se ho chystá zabít.