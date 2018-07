Vystěhování téměř šedesáti rodin podvedených klientů zkrachovalého H-Systemu může po prodeji jejich domů vynést stovky milionů. Z nich správce konkurzní podstaty podělí další ošizené věřitele. Ve skutečnosti však na každého z tisícovky klientů zbudou jen desítky tisíc korun coby náplast na způsobené milionové škody.

Přednostní právo mají pohledávky vzniklé po dni vyhlášení konkurzu. Od sumy z prodeje domů, jež obyvatelé dostavěli na vlastní náklady a teď by je měli ze soudního rozhodnutí opustit, se proto musí odečíst i náklady na konkurzní řízení včetně odměny pro konkurzního správce. I její výše závisí tom, kolik vynese zpeněžení konkurzní podstaty.

Pokud navíc nebudou vystěhovaní majitelé domů H-Systemu v Horoměřicích úspěšní ve snaze získat domy, v nichž bydlí, měli by dostat zpět to, co do dostavby investovali. Zmiňuje to i soudce Zdeněk Krčmář v nedávném verdiktu Nejvyššího soudu nařizujícím vystěhování.

2 miliardy korun jsou celkové pohledávky věřitelů H-Systemu. Uspokojena však bude jen malá část.

"Je to jejich nárok a mělo by jim to být vyplaceno," potvrzuje spe­cialistka na konkurzy a bývalá předsedkyně komory insolvenčních správců Jarmila Veselá. Spočítat to ovšem nebude jednoduché. "Nejspíš bude nutný znalecký posudek, který zjistí stav na počátku a nyní," konstatuje znalkyně.