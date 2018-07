Podpora ruského prezidenta Vladimira Putina v červnu klesla na 62 procent. Co by pro jiného politika bylo skvělé číslo, je pro vládce Kremlu je varovný signál. V podmínkách politického monopolu totiž nespokojení občané nemají jinou možnost než si své výhrady nechat pro sebe nebo vyrazit do ulic. Hlavním důvodem poklesu je nařízení o zvýšení věku pro odchod do důchodu.

Čísla ale začala klesat už koncem loňského roku, upozorňuje sociolog z moskevského Levada centra Denis Volkov. "Nejistota obyvatel z budoucnosti se začala projevovat loni v listopadu, pak ale pokles zastavila mobilizace před prezidentskými volbami, nynější rozhodnutí o penzijní reformě trend naopak posílilo," vysvětluje.