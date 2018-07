U vajec je to běžná věc. Zákazník se podívá na číslo na skořápce a hned ví, v jakých podmínkách je slepice chována. V Německu teď stále více řetězců začíná podobně označovat i vepřové, hovězí a drůbeží maso. Lidl tam v dubnu na základě příkladu z Nizozemska dobrovolně zavedl ve svých prodejnách vlastní čtyřstupňové označení masa. Brzy ho ve stejné iniciativě následovali i další prodejci jako Penny, Netto nebo Kaufland. Tento týden oznámila síť diskontů Aldi, že se připojí také, a to od srpna. Prodejci tím předběhli už dlouho připravovaný zákon, který má zavést "nálepku" značící podmínky chovu zvířat. Měl by začít platit nejdříve v roce 2020, odhadovala tento týden v deníku Süddeutsche Zeitung ministryně zemědělství Julia Klöcknerová (CDU).

U vajec se značení osvědčilo. Ta z často kritizovaných klecových chovů jsou nyní na německém trhu málokde k sehnání. Právě s podobným cílem zlepšení kvality chovu zvířat zavedla dobrovolně řada německých prodejců označení i u masa.