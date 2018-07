Z mých posledních stran je tahle poslední, kterou jsem napsal jako mladý člověk. Tedy relativně mladý člověk, za něhož se - coby stále ještě čtyřicátník - považuji. Zdálo se mi praktické sepsat všechny otázky, které mě v této citlivé životní situaci napadají.

1. Proč lidé mého věku vypadají tak hrozně staře?

2. Kdy mě vlastní děti tichým hlasem požádají, ať už přestanu nosit conversky?

3. Nebo ať proboha alespoň nejsou červené?

4. Dožiju se toho, že na letiště v Praze bude jezdit rychlovlak?

5. A když ano, já jím pojedu a bude plno, pustí mě někdo sednout?

6. Podívám se někdy do vesmíru?

7. Je kromě nosu a ušních boltců ještě nějaké místo na těle, kde mi začnou růst chlupy?

8. Kdy mi lékař poprvé řekne "No ale co byste chtěl, ve vašem věku"?

9. Začnu dřív brát léky na cholesterol, nebo vysoký tlak?

10. Potřebuji to vědět pro jednoho známého, nemyslete si, že by to snad byl můj problém, ale nevíte, jaké vedlejší účinky má Viagra?

11. Může se stát, že mě v jídelním lístku někdy bude dřív zajímat seznam alergenů než heslo na wi­fi?