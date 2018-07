Rozhodnutí Nejvyššího soudu, že se někdejší klienti zkrachovalé společnosti H-System mají do měsíce vystěhovat ze svých domovů, rozčílilo i prezidenta Miloše Zemana. Přes svého mluvčího vzkázal, že má vážné pochybnosti o kvalitě a lidskosti našeho soudního systému. Už čtrnáct let starý rozsudek nad šéfy podvodného H-Systemu ale jasně dokládá, že do realitního projektu byl v samém počátku zapojen i Zemanův někdejší nejbližší spolupracovník, letos zemřelý Miroslav Šlouf. Tuto skutečnost na Facebooku připomněl i soudce Kamil Kydalka, který trestnímu senátu tehdy předsedal.

Z osmisetstránkového textu rozsudku z února 2004, který HN prostudovaly, jasně vyplývá, že Zemanův dlouholetý šéfporadce Šlouf měl kontakty hned se třemi klíčovými osobami z celé kauzy. V prvé řadě se zakladatelem H-Systemu Petrem Smetkou, jenž si nakonec odseděl dvanáct let ve vězení.

Z výslechu Šloufa vyplynulo, že Smetku poznal v roce 1994, krátce po založení H-Systemu, při přípravě cesty několika českých podnikatelů z realitního byznysu do Jihoafrické republiky. Na této cestě měl Šlouf zastupovat firmu Cite, Smetka byl součástí delegace, stejně jako třeba zástupci později zkrachovalé Banky Bohemia.

Co bylo cílem mise, rozsudek neuvádí, neoficiální informace HN ale hovoří o snaze získat kapitál od českých emigrantů žijících v JAR.