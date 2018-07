◼ Koncert

Hip Hop žije 2018

Výstaviště Praha, 28. července

Poprvé se v hlavním městě uskuteční festival Hip Hop žije, který má pětiletou tradici na Slovensku a vloni se konal v Ostravě. Tuto sobotu na pražském Výstavišti bude jeho hlavní hvězdou devětadvacetiletý americký raper ASAP Twelvyy. Rodák z newyorského Bronxu vloni debutoval albem nazvaným 12. Je členem kolektivu ASAP Mob, který sdružuje rapery, producenty, režiséry hudebních videí či módní návrháře.

◼ Festival

Folkové prázdniny

Náměšť nad Oslavou, od 28. července

V pořadí 33. ročník populárního festivalu přivítá finskou lidovou kapelu Frigg, britského písničkáře Johna Smithe nebo skupinu Canzoniere Grecanico Salentino z jižní Itálie. Chybět ale nebude ani český kytarista Michal Pavlíček, který vystoupí s kapelou Druhá tráva. Na festivalu oslaví své sedmdesátiny houslista a skladatel Jan Hrubý, jemuž přijdou pogratulovat Michal Prokop nebo Vladimír Merta. Svérázné městské šansony představí Mirek Kemel s hostujícím hercem Vladimírem Javorským. Festival se koná především v kulisách renesančního zámku a přilehlé zahrady.

◼ Film

Letní filmová škola

Uherské Hradiště, do 5. srpna

Od tohoto pátku se v Uherském Hradišti koná tradiční Letní filmová škola, největší nesoutěžní filmový festival v Česku. Tentokrát jsou hosty herečka Iva Janžurová a britský režisér Mike Leigh, držitel Zlaté palmy z Cannes nebo Zlatého lva z Benátek. Leigh na festivalu uvádí retrospektivu svých filmů a také tři snímky z historie světové kinematografie, které jej nejvíce ovlivnily − včetně Lásek jedné plavovlásky od nedávno zesnulého Miloše Formana.

◼ Výstava

Ruské umění

Dům umění v Ostravě, do 9. září

Příští středu v ostravském Domě umění začne výstava ruských maleb a kreseb z přelomu 19. a 20. století, kterých má tamní instituce ve sbírkách přes 2300 kusů − vedle ruské sbírky Národní galerie v Praze se jedná o nejvýznamnější podobnou kolekci v Česku. Nová výstava představí umělce, kteří se snažili popularizovat ruské realistické umění. Jde například o Ilju Jefimoviče Repina nebo Ivana Ivanoviče Šiškina, z mladších autorů pak Konstantina Alexejeviče Korovina nebo Filipa Andrejeviče Maljavina.

◼ Film

Mission: Impossible − Fallout

CinemArt, v kinech od 2. srpna

Až příští čtvrtek začnou běžná česká kina promítat nejnovější díl filmové ságy Mission: Impossible s Tomem Cruisem v hlavní roli. V pražském kině IMAX ho však lze vidět již od včerejška, tedy s týdenním předstihem. Cruise se při natáčení stal prvním hercem, který na kameru provedl výškový seskok zvaný Halo. Ten v 60. letech minulého století vymyslelo americké letectvo a spočívá v tom, že herec vyskočí z letadla ve výšce 7600 metrů a klesá volným pádem zhruba až do 600 metrů, kde konečně otevře padák.

◼ Výstava

Má vlast

Rudolfinum, Praha, do 20. srpna

Do druhé poloviny srpna lze v budově pražského Rudolfina spatřit audiovizuální instalaci nazvanou Má vlast − zblízka a nahlas. Velké projekční plochy a reproduktory umožňují netradiční vnímání Smetanovy Vltavy a Janáčkovy Sinfo­nietty, propojených s výjevy české krajiny a díly českého výtvarného umění.

◼ Koncert

Chelsea Wolfeová

Lucerna Music Bar, Praha, 5. srpna

Americká zpěvačka a kytaristka Chelsea Wolfeová na sebe upozornila už začátkem dekády alby The Grime and the Glow nebo Apokalypsis, která míchala gotický rock a prvky folku. Do širšího povědomí ale Wolfeová vstoupila teprve tehdy, když se její skladby objevily v reklamách na počítačovou hru Far Cry Primal nebo vůz značky Jaguar. Později její písně zazněly také v televizních seriálech Hra o trůny nebo Živí mrtví: Počátek konce. V Praze Wolfeová představí loňské album Hiss Spun.

