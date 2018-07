Den před výročím invaze vojsk Varšavské smlouvy do někdejšího Československa oslaví sedmdesáté narozeniny Robert Plant, zpěvák dnes už neexistující legendy Led Zeppelin. Z této nejslavnější rockové kapely 70. let je dnes jediným stále aktivním členem, ba co víc, jedním z mála muzikantů své generace, který nežije z podstaty a snaží se neustále hledat další cesty, rozšiřovat prostor, jejž v uplynulých skoro 40 letech vykolíkoval. Dokáže to také příští úterý 31. července v pardubické ČSOB Pojišťovna areně.

Rozpad tak velké formace, jakou byli Led Zeppelin, pro její členy málokdy dopadá dobře. Obvykle následuje ústup ze slávy. Bubeník John Bonham zemřel roku 1980 a ostatní se rozhodli, že bez něj už nebudou dál pokračovat. Jejich první pokusy o novou hudební dráhu však příliš úspěšné nebyly. Když se v červnu 1982 objevilo první Plantovo sólové album nazvané Pictures At Eleven, mnoho zpěvákových příznivců zklamalo.

Nikdo nepochyboval, že Plant dělá dobrou muziku, ale publikum chtělo slyšet "nové Zeppeliny". Plantův sólový debut, na němž se velkou měrou podílel i bubeník a producent Phil Collins, byl mnohem měkčí, uhlazenější, více se obracel do minulosti a zároveň v něm byla cítit někdy až popová atmosféra. Navíc Plant, proslulý svým ječivým zpěvem, se hodně umírnil. Byl stejně důvěryhodný jako dřív, jen už ne tak efektní.

O koncertu Robert Plant

31. července

ČSOB Pojišťovna arena, Pardubice

V tomto duchu pokračovala i další alba z 80. let. Plant v té době kdesi řekl, že chce dělat především hudbu, kterou cítí, a neřešit, jestli je to rock, nebo něco jiného. Za odrazový můstek si vzal rhythm-and-blues 50. let, jež považoval za základ podepírající veškerý dnešní pop i rock. Aby se starému žánru co nejvíce přiblížil, pokusně roku 1984 sestavil superkapelu The Honeydrippers, která se měla specializovat právě na interpretaci klasických hitů z 50. let.

S přáteli, kytaristy Jeffem Beckem a Jimmym Pagem, však dokázal natočit jen pět převzatých skladeb, které Plantovy fanoušky znovu notně šokovaly novým hlasovým projevem jejich hvězdy − Plant si pro tuto příležitost zkusil zapět trochu jako Elvis Presley.