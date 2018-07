Nejen víra v Boha, ale i satanismus má svoje pravidla, svá přikázání. Ta jsou v podstatě shrnuta ve dvou základních principech, kterých se má satanista držet. První: Miluj sebe samého. A druhé: Miluj ty, kteří milují tebe, a nenáviď ty, kteří tě nenávidí. Jinými slovy, stav sebe a svůj užitek na první místo. Čiň dobro těm, kteří činí dobro tobě, respektive těm, ze kterých může něco kápnout. Naopak nenáviď ty, kteří nenávidí tebe, a páchej zlo na těch, kteří ho páchají na tobě, nebo těch, kteří pro tebe mohou být nebezpečím do budoucna.

Ano, z pohledu satanistů je to takto prosté. Prosté jako facka. Dělej to, co přináší blaho tobě − jsi přece nejvyšší entita. Dělej jen věci výhodné pro tebe. Na nikoho se neohlížej maje na mysli jeho dobro, ale jen tak, aby to přineslo užitek tobě samotnému. Nikdo ti není bratrem či sestrou natolik − říkal zakladatel Církve Satanovy Anton LaVey −, aby ses na něj měl povinnost jakkoli ohlížet, a už vůbec není důvod, abys kvůli blahu jiného obětoval byť jen ždibec blaha svého.

Cokoli, co stojí mimo rámec toho, co je výhodné pro mne, případně mnou vyvolené, je hloupost. Dobro je jen šalba, dobro neexistuje, dobré chování je jen přetvářka. Jakákoli péče o druhé, věrnost, odpuštění, milost, solidarita − jakékoli dobro − je pouhou iluzí. Iluzí, kterou vytvořili slabí jedinci, aby obhájili svou slabost. Ti, již ze slabosti dělají ctnost a ze síly slabost. Ti, již vymysleli ideologii slabosti a pokory, která zbavuje silné jejich síly a ze slabých dělá ctnostné; ideologii ve službách těch, kteří by jinak neměli šanci přežít.

Právě těmito tezemi zpochybňoval Friedrich Nietzsche křesťanství. Právě na těchto myšlenkách vybudoval Adolf Hitler a lidé kolem něj nacismus.

Jinými slovy, když ti dá někdo facku, tak mu ji vrať a rovnou mu dej dvě, ať si příště dá pozor. A pokud je dost silný na to, aby ti mohl být nebezpečný, tak ho raději rovnou pro jistotu zadupej do země, můžeš-li. Tvá bolest je to, čemu je třeba se vyhnout, bolest druhých není důležitá.